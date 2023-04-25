https://ria.ru/20230425/zhizn-1867544040.html

Продолжительность жизни в России может обновить максимум, заявил Орешкин

Продолжительность жизни в России может обновить максимум, заявил Орешкин - РИА Новости, 25.04.2023

Продолжительность жизни в России может обновить максимум, заявил Орешкин

Продолжительность жизни в России в текущем году должна превысить показатели "допандемийного" уровня, то есть 2019 год, заявил помощник президента РФ Максим... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:00

2023-04-25T12:00

2023-04-25T12:00

общество

россия

максим орешкин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Продолжительность жизни в России в текущем году должна превысить показатели "допандемийного" уровня, то есть 2019 год, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Знание. Первые". "Сейчас уже два года подряд у нас активно растет продолжительность жизни. В этом году она должна обновить рекордный максимум, превысить показатели допандемические 2019 года", - сказал Орешкин.

https://ria.ru/20230425/tsel-1867542767.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, максим орешкин