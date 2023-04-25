https://ria.ru/20230425/zhizn-1867544040.html
Продолжительность жизни в России может обновить максимум, заявил Орешкин
Продолжительность жизни в России может обновить максимум, заявил Орешкин - РИА Новости, 25.04.2023
Продолжительность жизни в России может обновить максимум, заявил Орешкин
Продолжительность жизни в России в текущем году должна превысить показатели "допандемийного" уровня, то есть 2019 год, заявил помощник президента РФ Максим... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:00
2023-04-25T12:00
2023-04-25T12:00
общество
россия
максим орешкин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Продолжительность жизни в России в текущем году должна превысить показатели "допандемийного" уровня, то есть 2019 год, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Знание. Первые". "Сейчас уже два года подряд у нас активно растет продолжительность жизни. В этом году она должна обновить рекордный максимум, превысить показатели допандемические 2019 года", - сказал Орешкин.
https://ria.ru/20230425/tsel-1867542767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, максим орешкин
Общество, Россия, Максим Орешкин
Продолжительность жизни в России может обновить максимум, заявил Орешкин
Орешкин: продолжительность жизни в России должна превысить показатели 2019 года
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Продолжительность жизни в России в текущем году должна превысить показатели "допандемийного" уровня, то есть 2019 год, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Знание. Первые".
"Сейчас уже два года подряд у нас активно растет продолжительность жизни. В этом году она должна обновить рекордный максимум, превысить показатели допандемические 2019 года", - сказал Орешкин.
Орешкин назвал стратегическую цель России