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Бишкек подтвердил визит президента Киргизии в Россию на 9 Мая - РИА Новости, 25.04.2023
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10:31 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/zhaparov-1867509606.html
Бишкек подтвердил визит президента Киргизии в Россию на 9 Мая
Бишкек подтвердил визит президента Киргизии в Россию на 9 Мая - РИА Новости, 25.04.2023
Бишкек подтвердил визит президента Киргизии в Россию на 9 Мая
Президент Киргизии Садыр Жапаров 8-9 мая совершит визит в Россию и посетит парад Победы в Москве, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:31
2023-04-25T10:31
в мире
киргизия
садыр жапаров
россия
день победы
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БИШКЕК, 25 апр - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров 8-9 мая совершит визит в Россию и посетит парад Победы в Москве, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы республики Муратбек Азымбакиев. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8 мая текущего года по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с официальным визитом посетит Россию", - приводит слова Азымбакиева пресс-служба главы государства. По его словам, в рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры Жапарова и Путина. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Планируются также встречи с другими официальными лицами Российской Федерации. "В Москве 9 мая 2023 года глава государства посетит парад Победы в качестве почетного гостя", - уточнил Азымбакиев.
https://ria.ru/20230420/kirgiziya-1866601720.html
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в мире, киргизия, садыр жапаров, россия, день победы
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров, Россия, День Победы
Бишкек подтвердил визит президента Киргизии в Россию на 9 Мая

Бишкек подтвердил визит президента Киргизии в Россию на 9 Мая и участие в параде Победы

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 25 апр - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров 8-9 мая совершит визит в Россию и посетит парад Победы в Москве, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы республики Муратбек Азымбакиев.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8 мая текущего года по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с официальным визитом посетит Россию", - приводит слова Азымбакиева пресс-служба главы государства.
По его словам, в рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры Жапарова и Путина. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Планируются также встречи с другими официальными лицами Российской Федерации.
"В Москве 9 мая 2023 года глава государства посетит парад Победы в качестве почетного гостя", - уточнил Азымбакиев.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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В миреКиргизияСадыр ЖапаровРоссияДень Победы
 
 
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