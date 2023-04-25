https://ria.ru/20230425/zhaparov-1867509606.html

Бишкек подтвердил визит президента Киргизии в Россию на 9 Мая

Бишкек подтвердил визит президента Киргизии в Россию на 9 Мая - РИА Новости, 25.04.2023

Бишкек подтвердил визит президента Киргизии в Россию на 9 Мая

Президент Киргизии Садыр Жапаров 8-9 мая совершит визит в Россию и посетит парад Победы в Москве, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:31

2023-04-25T10:31

2023-04-25T10:31

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киргизия

садыр жапаров

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БИШКЕК, 25 апр - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров 8-9 мая совершит визит в Россию и посетит парад Победы в Москве, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы республики Муратбек Азымбакиев. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8 мая текущего года по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с официальным визитом посетит Россию", - приводит слова Азымбакиева пресс-служба главы государства. По его словам, в рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры Жапарова и Путина. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Планируются также встречи с другими официальными лицами Российской Федерации. "В Москве 9 мая 2023 года глава государства посетит парад Победы в качестве почетного гостя", - уточнил Азымбакиев.

https://ria.ru/20230420/kirgiziya-1866601720.html

киргизия

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Влада Копылова

в мире, киргизия, садыр жапаров, россия, день победы