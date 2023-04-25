https://ria.ru/20230425/zerno-1867554678.html

Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки, заявил Песков

Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2023

Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки, заявил Песков

Истекающая в середине мая зерновая сделка пока не выполняется в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:42

2023-04-25T12:42

2023-04-25T13:47

экономика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Истекающая в середине мая зерновая сделка пока не выполняется в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что к мировому продовольственному кризису привело не выпадение зерна из России и с Украины с рынка.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это не выполняется, несмотря на заверения ООН.В апреле Москва продлила действие соглашения на 60 дней — до 18 мая.

https://ria.ru/20230424/katera-1867470775.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, дмитрий песков, россия