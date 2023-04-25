Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки, заявил Песков
Песков: обстоятельства не складываются в пользу зерновой сделки, она не стала пакетной
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Истекающая в середине мая зерновая сделка пока не выполняется в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Несмотря на то что столько времени прошло, она еще не выполнена. Она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать", — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что к мировому продовольственному кризису привело не выпадение зерна из России и с Украины с рынка.
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"Это может быть одним из факторов, но не решающим. Генезис другой, и это неоднократно российская сторона разъясняла", — заключил он.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это не выполняется, несмотря на заверения ООН.
В апреле Москва продлила действие соглашения на 60 дней — до 18 мая.
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