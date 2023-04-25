Рейтинг@Mail.ru
Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 25.04.2023 (обновлено: 13:47 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/zerno-1867554678.html
Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки, заявил Песков
Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2023
Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки, заявил Песков
Истекающая в середине мая зерновая сделка пока не выполняется в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:42
2023-04-25T13:47
экономика
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Истекающая в середине мая зерновая сделка пока не выполняется в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что к мировому продовольственному кризису привело не выпадение зерна из России и с Украины с рынка.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это не выполняется, несмотря на заверения ООН.В апреле Москва продлила действие соглашения на 60 дней — до 18 мая.
https://ria.ru/20230424/katera-1867470775.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:0:1869:1402_1920x0_80_0_0_c9c88ee1527de944c74f6c832f42d75e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий песков, россия
Экономика, Дмитрий Песков, Россия
Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки, заявил Песков

Песков: обстоятельства не складываются в пользу зерновой сделки, она не стала пакетной

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Истекающая в середине мая зерновая сделка пока не выполняется в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Несмотря на то что столько времени прошло, она еще не выполнена. Она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать", — сказал он.

Одесский порт - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки, заявило Минобороны
24 апреля, 23:43
Представитель Кремля подчеркнул, что к мировому продовольственному кризису привело не выпадение зерна из России и с Украины с рынка.
«
"Это может быть одним из факторов, но не решающим. Генезис другой, и это неоднократно российская сторона разъясняла", — заключил он.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это не выполняется, несмотря на заверения ООН.
В апреле Москва продлила действие соглашения на 60 дней — до 18 мая.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
Инфографика
 
ЭкономикаДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала