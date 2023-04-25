https://ria.ru/20230425/zemletryasenie-1867501831.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - РИА Новости, 25.04.2023
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4
Сильное подводное землетрясение в Индонезии повредило больницу на острове Ментавай и заставило тысячи жителей бежать на возвышенности из-за опасности цунами,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:53
2023-04-25T09:53
2023-04-25T13:36
в мире
индонезия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сильное подводное землетрясение в Индонезии повредило больницу на острове Ментавай и заставило тысячи жителей бежать на возвышенности из-за опасности цунами, передает индонезийское агентство ANTARA, по данным которого магнитуда землетрясения составила 7,4. Согласно сообщению, толчки землетрясения ощущались в районах и городах провинций Западная Суматра и Северная Суматра, а в некоторых местах власти приказали эвакуировать людей на возвышенности. Рано утром во вторник потоки людей бежали в горную местность под дождем в темноте, а некоторые пациенты из больницы острова Ментавай были перемещены во двор, поскольку на здании появились трещины. По словам представителя национального сейсмологического агентства Абдула Мухари, жители некоторых частей провинции Западная Суматра, в том числе столицы провинции Паданг, ощущали сильное землетрясение в течение примерно 30 секунд. "Тысячи жителей были вынуждены бежать из прибрежных районов, опасаясь цунами. Люди из нескольких деревень на острове Ментавай предпочли так и остаться на возвышенностях из-за опасений повторных толчков, хотя предупреждение о цунами было снято", - заявил он, добавив, что власти все еще собирают информацию об ущербе. Землетрясение магнитудой 7,1 (по данным Геологической службы США, USGS) произошло в 170 километрах к юго-востоку от Телук Далама, прибрежного города в регентстве Южный Ниас на Северной Суматре, на глубине 15 километров. Афтершоки были силой 5,8 балла. После первоначального предупреждения о цунами индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики сняло его незадолго до рассвета, примерно через два часа после землетрясения. Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под Азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.
https://ria.ru/20230425/zemletryasenie-1867484665.html
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4
В Индонезии эвакуировали тысячи человек из-за сильного землетрясения магнитудой 7,4
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Сильное подводное землетрясение в Индонезии повредило больницу на острове Ментавай и заставило тысячи жителей бежать на возвышенности из-за опасности цунами, передает индонезийское агентство ANTARA
, по данным которого магнитуда землетрясения составила 7,4.
Согласно сообщению, толчки землетрясения ощущались в районах и городах провинций Западная Суматра
и Северная Суматра
, а в некоторых местах власти приказали эвакуировать людей на возвышенности. Рано утром во вторник потоки людей бежали в горную местность под дождем в темноте, а некоторые пациенты из больницы острова Ментавай были перемещены во двор, поскольку на здании появились трещины. По словам представителя национального сейсмологического агентства Абдула Мухари, жители некоторых частей провинции Западная Суматра, в том числе столицы провинции Паданг, ощущали сильное землетрясение в течение примерно 30 секунд.
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"Тысячи жителей были вынуждены бежать из прибрежных районов, опасаясь цунами. Люди из нескольких деревень на острове Ментавай предпочли так и остаться на возвышенностях из-за опасений повторных толчков, хотя предупреждение о цунами было снято", - заявил он, добавив, что власти все еще собирают информацию об ущербе.
Землетрясение магнитудой 7,1 (по данным Геологической службы США, USGS) произошло в 170 километрах к юго-востоку от Телук Далама, прибрежного города в регентстве Южный Ниас на Северной Суматре, на глубине 15 километров. Афтершоки были силой 5,8 балла. После первоначального предупреждения о цунами индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики сняло его незадолго до рассвета, примерно через два часа после землетрясения.
Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана
, "втискивается" здесь под Азиатскую плиту, частью которой является Суматра
. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.
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