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Ученый оценил прогнозы Хугербитса по землетрясениям на Дальнем Востоке - РИА Новости, 25.04.2023
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06:07 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/zemletryasenie-1867484665.html
Ученый оценил прогнозы Хугербитса по землетрясениям на Дальнем Востоке
Ученый оценил прогнозы Хугербитса по землетрясениям на Дальнем Востоке - РИА Новости, 25.04.2023
Ученый оценил прогнозы Хугербитса по землетрясениям на Дальнем Востоке
Специалистам сложно относиться серьезно к новым прогнозам нидерландца Фрэнка Хугербитса, "предсказавшего" мощное землетрясение в обозримом будущем на Дальнем... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T06:07
2023-04-25T06:07
дальний восток
турция
сирия
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апр – РИА Новости. Специалистам сложно относиться серьезно к новым прогнозам нидерландца Фрэнка Хугербитса, "предсказавшего" мощное землетрясение в обозримом будущем на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат физико-математических наук Алексей Коновалов. Хугербитс не является профессиональным ученым, он стал известен после разрушительного землетрясения в Турции и Сирии в феврале. За три дня до катастрофы он разместил пост в Twitter, предупредив о возможности землетрясения магнитудой 7,5 в этом регионе. На сайте SSGEOS, сотрудником которого является Хугербитс, появилось сообщение от 21 апреля, согласно которому в ближайшие дни ожидаются сейсмические события, магнитуда которых может достичь 7 или 8. Среди регионов, отмеченных "атмосферными колебаниями", 23 апреля указывается, в частности, север Японии. В одной из видеозаписей в YouTube-канале SSGEOS Хубербитс в апреле также заявил о вероятности грядущего землетрясения на Дальнем Востоке. "По всей видимости, подобные заявления представляют основной вид заработка Хугербитса, поскольку его сайт, на котором он публикует свои прогнозы, существует на пожертвования подписчиков. Поэтому он заинтересован в том, чтобы его "пророчества" получали максимально больший резонанс", - отметил сахалинский ученый. По мнению Коновалова, у голландца отсутствует строгая научная аналитика и безупречные экспериментальные данные в подтверждение своих прогнозов. "На каждый прогноз Хугербитс уверенно дает подтверждение, причем оно порой бывает смехотворным. Например, в радиусе, далеком от того места, где он предсказывал землетрясение, берет какое-то первое попавшиеся событие и говорит: видите, оно произошло. При этом неважно, что в другом месте и с другой магнитудой, но люди почему-то на это клюют. Подобная методология иногда может давать совпадения. Так вышло в случае землетрясения в Турции", - отметил собеседник. Что касается последнего прогноза по Дальнему Востоку, то, по мнению Коновалова, понятно, что в первую очередь мегаземлетрясения возможны на Курильских островах и Камчатке. "Эти территории на Дальнем Востоке России входят в так называемое тихоокеанское огненное кольцо, в котором происходит почти 90% самых заметных землетрясений. За последние 50 лет в этом регионе надежно были определены всего два землетрясения магнитудой близкой к 9. Следовательно, получить по такому небольшому количеству событий убедительную статистику подтвержденных экспериментальных данных практически невозможно. А утверждения типа "планеты как-то по-особенному встали" сродни нашей русской пословице "водить вилами по воде". Предположения относительно крупных землетрясений при отсутствии данных (а их нет) так и остаются предположениями. И полунаучные или псевдонаучные прогнозы Хугербитса можно считать только средством привлечения внимания подписчиков", - подчеркнул Коновалов.
https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855322568.html
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дальний восток, турция, сирия, российская академия наук
Дальний Восток, Турция, Сирия, Российская академия наук
Ученый оценил прогнозы Хугербитса по землетрясениям на Дальнем Востоке

Ученый Коновалов: к прогнозам Хугербитса по землетрясениям сложно относиться серьезно

© Depositphotos.com / AnzherТрасса "Колыма" из Якутска в Магадан
Трасса Колыма из Якутска в Магадан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Depositphotos.com / Anzher
Трасса "Колыма" из Якутска в Магадан. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апр – РИА Новости. Специалистам сложно относиться серьезно к новым прогнозам нидерландца Фрэнка Хугербитса, "предсказавшего" мощное землетрясение в обозримом будущем на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат физико-математических наук Алексей Коновалов.
Хугербитс не является профессиональным ученым, он стал известен после разрушительного землетрясения в Турции и Сирии в феврале. За три дня до катастрофы он разместил пост в Twitter, предупредив о возможности землетрясения магнитудой 7,5 в этом регионе. На сайте SSGEOS, сотрудником которого является Хугербитс, появилось сообщение от 21 апреля, согласно которому в ближайшие дни ожидаются сейсмические события, магнитуда которых может достичь 7 или 8. Среди регионов, отмеченных "атмосферными колебаниями", 23 апреля указывается, в частности, север Японии. В одной из видеозаписей в YouTube-канале SSGEOS Хубербитс в апреле также заявил о вероятности грядущего землетрясения на Дальнем Востоке.
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"По всей видимости, подобные заявления представляют основной вид заработка Хугербитса, поскольку его сайт, на котором он публикует свои прогнозы, существует на пожертвования подписчиков. Поэтому он заинтересован в том, чтобы его "пророчества" получали максимально больший резонанс", - отметил сахалинский ученый.
По мнению Коновалова, у голландца отсутствует строгая научная аналитика и безупречные экспериментальные данные в подтверждение своих прогнозов.
"На каждый прогноз Хугербитс уверенно дает подтверждение, причем оно порой бывает смехотворным. Например, в радиусе, далеком от того места, где он предсказывал землетрясение, берет какое-то первое попавшиеся событие и говорит: видите, оно произошло. При этом неважно, что в другом месте и с другой магнитудой, но люди почему-то на это клюют. Подобная методология иногда может давать совпадения. Так вышло в случае землетрясения в Турции", - отметил собеседник.
Что касается последнего прогноза по Дальнему Востоку, то, по мнению Коновалова, понятно, что в первую очередь мегаземлетрясения возможны на Курильских островах и Камчатке.
"Эти территории на Дальнем Востоке России входят в так называемое тихоокеанское огненное кольцо, в котором происходит почти 90% самых заметных землетрясений. За последние 50 лет в этом регионе надежно были определены всего два землетрясения магнитудой близкой к 9. Следовательно, получить по такому небольшому количеству событий убедительную статистику подтвержденных экспериментальных данных практически невозможно. А утверждения типа "планеты как-то по-особенному встали" сродни нашей русской пословице "водить вилами по воде". Предположения относительно крупных землетрясений при отсутствии данных (а их нет) так и остаются предположениями. И полунаучные или псевдонаучные прогнозы Хугербитса можно считать только средством привлечения внимания подписчиков", - подчеркнул Коновалов.
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Дальний ВостокТурцияСирияРоссийская академия наук
 
 
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