https://ria.ru/20230425/zemletryasenie-1867484665.html

Ученый оценил прогнозы Хугербитса по землетрясениям на Дальнем Востоке

Ученый оценил прогнозы Хугербитса по землетрясениям на Дальнем Востоке - РИА Новости, 25.04.2023

Ученый оценил прогнозы Хугербитса по землетрясениям на Дальнем Востоке

Специалистам сложно относиться серьезно к новым прогнозам нидерландца Фрэнка Хугербитса, "предсказавшего" мощное землетрясение в обозримом будущем на Дальнем... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T06:07

2023-04-25T06:07

2023-04-25T06:07

дальний восток

турция

сирия

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155716/89/1557168903_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_43b2b9c74fb211545ac5c0d7869f7c08.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 апр – РИА Новости. Специалистам сложно относиться серьезно к новым прогнозам нидерландца Фрэнка Хугербитса, "предсказавшего" мощное землетрясение в обозримом будущем на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат физико-математических наук Алексей Коновалов. Хугербитс не является профессиональным ученым, он стал известен после разрушительного землетрясения в Турции и Сирии в феврале. За три дня до катастрофы он разместил пост в Twitter, предупредив о возможности землетрясения магнитудой 7,5 в этом регионе. На сайте SSGEOS, сотрудником которого является Хугербитс, появилось сообщение от 21 апреля, согласно которому в ближайшие дни ожидаются сейсмические события, магнитуда которых может достичь 7 или 8. Среди регионов, отмеченных "атмосферными колебаниями", 23 апреля указывается, в частности, север Японии. В одной из видеозаписей в YouTube-канале SSGEOS Хубербитс в апреле также заявил о вероятности грядущего землетрясения на Дальнем Востоке. "По всей видимости, подобные заявления представляют основной вид заработка Хугербитса, поскольку его сайт, на котором он публикует свои прогнозы, существует на пожертвования подписчиков. Поэтому он заинтересован в том, чтобы его "пророчества" получали максимально больший резонанс", - отметил сахалинский ученый. По мнению Коновалова, у голландца отсутствует строгая научная аналитика и безупречные экспериментальные данные в подтверждение своих прогнозов. "На каждый прогноз Хугербитс уверенно дает подтверждение, причем оно порой бывает смехотворным. Например, в радиусе, далеком от того места, где он предсказывал землетрясение, берет какое-то первое попавшиеся событие и говорит: видите, оно произошло. При этом неважно, что в другом месте и с другой магнитудой, но люди почему-то на это клюют. Подобная методология иногда может давать совпадения. Так вышло в случае землетрясения в Турции", - отметил собеседник. Что касается последнего прогноза по Дальнему Востоку, то, по мнению Коновалова, понятно, что в первую очередь мегаземлетрясения возможны на Курильских островах и Камчатке. "Эти территории на Дальнем Востоке России входят в так называемое тихоокеанское огненное кольцо, в котором происходит почти 90% самых заметных землетрясений. За последние 50 лет в этом регионе надежно были определены всего два землетрясения магнитудой близкой к 9. Следовательно, получить по такому небольшому количеству событий убедительную статистику подтвержденных экспериментальных данных практически невозможно. А утверждения типа "планеты как-то по-особенному встали" сродни нашей русской пословице "водить вилами по воде". Предположения относительно крупных землетрясений при отсутствии данных (а их нет) так и остаются предположениями. И полунаучные или псевдонаучные прогнозы Хугербитса можно считать только средством привлечения внимания подписчиков", - подчеркнул Коновалов.

https://ria.ru/20230302/zemletryasenie-1855322568.html

https://ria.ru/20230422/zemletryasenie-1867034839.html

дальний восток

турция

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, турция, сирия, российская академия наук