https://ria.ru/20230425/zelenskiy-1867502449.html

Американский подполковник раскрыл "жалкий" план Зеленского

Американский подполковник раскрыл "жалкий" план Зеленского - РИА Новости, 25.04.2023

Американский подполковник раскрыл "жалкий" план Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский использует ситуацию вокруг возможного контрнаступления Украины для вовлечения НАТО в конфликт и его расширения, заявил... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:58

2023-04-25T09:58

2023-04-25T09:58

в мире

украина

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использует ситуацию вокруг возможного контрнаступления Украины для вовлечения НАТО в конфликт и его расширения, заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom.По мнению эксперта, Зеленский использует тактику "беспомощной барышни", постоянно сообщая о нехватке того или иного вида вооружения, и таким образом пытается вынудить западные страны выделить ему еще больше поддержки, а также заставить НАТО напрямую принять участие в конфликте.The New York Times сообщали, что Украина рискует лишиться поддержки Запада в случае провала контрнаступления ВСУ.

https://ria.ru/20230424/zelenskiy-1867376276.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша