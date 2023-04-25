https://ria.ru/20230425/zelenskiy-1867502449.html
Американский подполковник раскрыл "жалкий" план Зеленского
Американский подполковник раскрыл "жалкий" план Зеленского - РИА Новости, 25.04.2023
Американский подполковник раскрыл "жалкий" план Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский использует ситуацию вокруг возможного контрнаступления Украины для вовлечения НАТО в конфликт и его расширения, заявил... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:58
2023-04-25T09:58
2023-04-25T09:58
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использует ситуацию вокруг возможного контрнаступления Украины для вовлечения НАТО в конфликт и его расширения, заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom.По мнению эксперта, Зеленский использует тактику "беспомощной барышни", постоянно сообщая о нехватке того или иного вида вооружения, и таким образом пытается вынудить западные страны выделить ему еще больше поддержки, а также заставить НАТО напрямую принять участие в конфликте.The New York Times сообщали, что Украина рискует лишиться поддержки Запада в случае провала контрнаступления ВСУ.
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
Американский подполковник раскрыл "жалкий" план Зеленского
Подполковник США Шаффер: Зеленский хочет вмешательства НАТО в украинский конфликт