Рейтинг@Mail.ru
Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат по итогам апреля - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 25.04.2023 (обновлено: 12:24 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/zarplaty-1867545932.html
Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат по итогам апреля
Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат по итогам апреля - РИА Новости, 25.04.2023
Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат по итогам апреля
Реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:05
2023-04-25T12:24
экономика
россия
максим орешкин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание. Первые". "Уровень доходов населения, уровень заработных плат в реальном выражении будет расти. Например, в этом году у нас уже ожидается очень серьезный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года", - сказал Орешкин. "Российская экономика должна шаг за шагом переходить, и учиться, и работать в условиях высоких заработных плат. Низкая зарплата не должна быть конкурентным преимуществом. Конкурентным преимуществом российской экономики будут шаг за шагом становиться высокая производительность, эффективность и собственные технологические платформы", - добавил он.По прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения по итогам текущего года вырастут на 3,4%, реальные зарплаты - на 5,4%. По итогам прошлого года оба показателя снизились на 1%. В 2024-2025 годах министерство ожидает роста реальных располагаемых доходов на 2,6%, реальных зарплат - на 2,8%.
https://ria.ru/20230421/zarplata-1866961660.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d943617684016769dbc54a3d369b7abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максим орешкин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Орешкин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат по итогам апреля

Орешкин: реальные зарплаты в апреле вырастут на десять процентов в годовом выражении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание. Первые".
"Уровень доходов населения, уровень заработных плат в реальном выражении будет расти. Например, в этом году у нас уже ожидается очень серьезный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года", - сказал Орешкин.
"Российская экономика должна шаг за шагом переходить, и учиться, и работать в условиях высоких заработных плат. Низкая зарплата не должна быть конкурентным преимуществом. Конкурентным преимуществом российской экономики будут шаг за шагом становиться высокая производительность, эффективность и собственные технологические платформы", - добавил он.
По прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения по итогам текущего года вырастут на 3,4%, реальные зарплаты - на 5,4%. По итогам прошлого года оба показателя снизились на 1%. В 2024-2025 годах министерство ожидает роста реальных располагаемых доходов на 2,6%, реальных зарплат - на 2,8%.
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Голикова поручила принять меры по погашению задолженности по зарплате
21 апреля, 17:23
 
ЭкономикаРоссияМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала