https://ria.ru/20230425/zarplaty-1867545932.html

Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат по итогам апреля

Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат по итогам апреля - РИА Новости, 25.04.2023

Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат по итогам апреля

Реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:05

2023-04-25T12:05

2023-04-25T12:24

экономика

россия

максим орешкин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10% в годовом выражении, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание. Первые". "Уровень доходов населения, уровень заработных плат в реальном выражении будет расти. Например, в этом году у нас уже ожидается очень серьезный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года", - сказал Орешкин. "Российская экономика должна шаг за шагом переходить, и учиться, и работать в условиях высоких заработных плат. Низкая зарплата не должна быть конкурентным преимуществом. Конкурентным преимуществом российской экономики будут шаг за шагом становиться высокая производительность, эффективность и собственные технологические платформы", - добавил он.По прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения по итогам текущего года вырастут на 3,4%, реальные зарплаты - на 5,4%. По итогам прошлого года оба показателя снизились на 1%. В 2024-2025 годах министерство ожидает роста реальных располагаемых доходов на 2,6%, реальных зарплат - на 2,8%.

https://ria.ru/20230421/zarplata-1866961660.html

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экономика, россия, максим орешкин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)