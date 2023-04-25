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Медведев: Запад оказался не готов к равноправному партнерству с Россией - РИА Новости, 25.04.2023
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10:47 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/zapad-1867514760.html
Медведев: Запад оказался не готов к равноправному партнерству с Россией
Медведев: Запад оказался не готов к равноправному партнерству с Россией - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев: Запад оказался не готов к равноправному партнерству с Россией
Запад оказался несправедлив к России и не готов к равноправному партнерству, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:47
2023-04-25T10:47
дмитрий медведев
россия
политика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Запад оказался несправедлив к России и не готов к равноправному партнерству, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Так называемый западный мир во многом оказался несправедлив к нашей стране и не готов к равноправному партнерству. Мы многократно просили наших бывших партнеров, теперь уже которых мы зачастую называем даже врагами, услышать наши обеспокоенности в сфере безопасности, образовавшиеся после кончины Советского Союза", - сказал он в ходе общения с участниками марафона "Знание". Медведев отметил, что Запад Россию не услышал, они "просто издевались в известном смысле все эти годы, изматывали нас, пытались ослабить, окружали нас все новыми военными базами того самого военного блока, который враждовал с нашей бывшей страной на протяжении десятилетий".
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дмитрий медведев, россия, политика
Дмитрий Медведев, Россия, Политика
Медведев: Запад оказался не готов к равноправному партнерству с Россией

Медведев: Запад оказался несправедлив и не готов к равноправному партнерству с Россией

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Запад оказался несправедлив к России и не готов к равноправному партнерству, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Так называемый западный мир во многом оказался несправедлив к нашей стране и не готов к равноправному партнерству. Мы многократно просили наших бывших партнеров, теперь уже которых мы зачастую называем даже врагами, услышать наши обеспокоенности в сфере безопасности, образовавшиеся после кончины Советского Союза", - сказал он в ходе общения с участниками марафона "Знание".
Медведев отметил, что Запад Россию не услышал, они "просто издевались в известном смысле все эти годы, изматывали нас, пытались ослабить, окружали нас все новыми военными базами того самого военного блока, который враждовал с нашей бывшей страной на протяжении десятилетий".
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