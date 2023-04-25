https://ria.ru/20230425/yunisef-1867729981.html
Лавров: ЮНИСЕФ в Судане попросил посольство России приютить его сотрудников
Лавров: ЮНИСЕФ в Судане попросил посольство России приютить его сотрудников - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров: ЮНИСЕФ в Судане попросил посольство России приютить его сотрудников
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Судане попросил российское посольство приютить его сотрудников, Москва рассматривает этот запрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:31
2023-04-25T20:31
2023-04-25T20:31
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ООН, 25 апр — РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Судане попросил российское посольство приютить его сотрудников, Москва рассматривает этот запрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается происходящего в Судане, конечно, это трагедия, люди гибнут. Угрозы для дипломатов существенные, мы это знаем, следим за ситуацией. Вот сегодня уже представители Детского фонда ООН попросили наше посольство как-то приютить своих сотрудников, потому что они находятся в небезопасном месте. Я не знаю, как это можно сделать, но мы сейчас этим будем заниматься", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН
https://ria.ru/20230425/sudan-1867728497.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Судан, Россия, Москва, Сергей Лавров, ООН, ЮНИСЕФ, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
Лавров: ЮНИСЕФ в Судане попросил посольство России приютить его сотрудников
Лавров: Детский фонд ООН в Судане попросил посольство России приютить его сотрудников