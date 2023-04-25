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Лавров: ЮНИСЕФ в Судане попросил посольство России приютить его сотрудников - РИА Новости, 25.04.2023
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20:31 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/yunisef-1867729981.html
Лавров: ЮНИСЕФ в Судане попросил посольство России приютить его сотрудников
Лавров: ЮНИСЕФ в Судане попросил посольство России приютить его сотрудников - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров: ЮНИСЕФ в Судане попросил посольство России приютить его сотрудников
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Судане попросил российское посольство приютить его сотрудников, Москва рассматривает этот запрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:31
2023-04-25T20:31
в мире
судан
россия
москва
сергей лавров
оон
юнисеф
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ООН, 25 апр — РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Судане попросил российское посольство приютить его сотрудников, Москва рассматривает этот запрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается происходящего в Судане, конечно, это трагедия, люди гибнут. Угрозы для дипломатов существенные, мы это знаем, следим за ситуацией. Вот сегодня уже представители Детского фонда ООН попросили наше посольство как-то приютить своих сотрудников, потому что они находятся в небезопасном месте. Я не знаю, как это можно сделать, но мы сейчас этим будем заниматься", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН
https://ria.ru/20230425/sudan-1867728497.html
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в мире, судан, россия, москва, сергей лавров, оон, юнисеф, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Россия, Москва, Сергей Лавров, ООН, ЮНИСЕФ, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
Лавров: ЮНИСЕФ в Судане попросил посольство России приютить его сотрудников

Лавров: Детский фонд ООН в Судане попросил посольство России приютить его сотрудников

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 апр — РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Судане попросил российское посольство приютить его сотрудников, Москва рассматривает этот запрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается происходящего в Судане, конечно, это трагедия, люди гибнут. Угрозы для дипломатов существенные, мы это знаем, следим за ситуацией. Вот сегодня уже представители Детского фонда ООН попросили наше посольство как-то приютить своих сотрудников, потому что они находятся в небезопасном месте. Я не знаю, как это можно сделать, но мы сейчас этим будем заниматься", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Лавров о ситуации в Судане: геополитическая инженерия до добра не доводит
Вчера, 20:20
 
В миреСуданРоссияМоскваСергей ЛавровООНЮНИСЕФХартум (город)Столкновения в Хартуме
 
 
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