https://ria.ru/20230425/yunisef-1867729981.html

Лавров: ЮНИСЕФ в Судане попросил посольство России приютить его сотрудников

Лавров: ЮНИСЕФ в Судане попросил посольство России приютить его сотрудников - РИА Новости, 25.04.2023

Лавров: ЮНИСЕФ в Судане попросил посольство России приютить его сотрудников

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Судане попросил российское посольство приютить его сотрудников, Москва рассматривает этот запрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T20:31

2023-04-25T20:31

2023-04-25T20:31

в мире

судан

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оон

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ООН, 25 апр — РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Судане попросил российское посольство приютить его сотрудников, Москва рассматривает этот запрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается происходящего в Судане, конечно, это трагедия, люди гибнут. Угрозы для дипломатов существенные, мы это знаем, следим за ситуацией. Вот сегодня уже представители Детского фонда ООН попросили наше посольство как-то приютить своих сотрудников, потому что они находятся в небезопасном месте. Я не знаю, как это можно сделать, но мы сейчас этим будем заниматься", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН

https://ria.ru/20230425/sudan-1867728497.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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