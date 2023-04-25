https://ria.ru/20230425/yandeks-1867516935.html
"Яндекс Маркет" нанял команду бывших менеджеров IKEA
"Яндекс Маркет" нанял команду бывших менеджеров IKEA - РИА Новости, 25.04.2023
"Яндекс Маркет" нанял команду бывших менеджеров IKEA
"Яндекс Маркет" нанял команду специалистов из IKEA, ранее прекратившей деятельность в России, в планах у компании - создание готовых интерьерных решений, а... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:51
2023-04-25T10:51
2023-04-25T10:51
экономика
россия
швеция
украина
ikea international group
яндекс.маркет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857705853_0:7:3284:1854_1920x0_80_0_0_37dfd032cee80ca29db49df4b31c7b31.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Яндекс Маркет" нанял команду специалистов из IKEA, ранее прекратившей деятельность в России, в планах у компании - создание готовых интерьерных решений, а также внедрение новых идей связанных с упаковкой и перевозкой крупногабаритных товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "В "Маркет" вышла команда менеджеров и специалистов из IKEA. Профессионалов в области дизайна, технологий, оценки качества и взаимодействия с российскими и зарубежными производителями возглавит Алла Котюга, которая до этого руководила закупочным бизнесом IKEA в России", - заявили в пресс-службе. В компании добавили, что в этом году онлайн-площадка сфокусируется на улучшение покупательского опыта при выборе мебели онлайн. "Также в фокусе площадки – расширение ассортимента и увеличение количества партнеров на маркетплейсе, внедрение новых решений по упаковке и перевозке крупногабаритных товаров, а также создание готовых интерьерных решений", - подчеркнули там. В начале августа 2022 года на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары сети. Кроме того, на онлайн-площадке есть в продаже товары, привезенные партнерами из-за рубежа. Позже, в ноябре, компания объявила о том, что выкупит все оставшиеся в стране товары шведского бренда. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов. В марте прошлого года компания сообщила, что в связи с военной операцией на Украине приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Предприятие IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрел изготовитель пиломатериалов из Коми "Лузалес", в Новгороде - SPV-компания "Слотекса" "Инвест Плюс".
https://ria.ru/20230418/yandeks-1866015340.html
https://ria.ru/20230215/ikea-1852063941.html
россия
швеция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857705853_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_878e0378124f3b9dba143520602a6b56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, швеция, украина, ikea international group, яндекс.маркет
Экономика, Россия, Швеция, Украина, IKEA International Group, Яндекс.Маркет
"Яндекс Маркет" нанял команду бывших менеджеров IKEA
"Яндекс Маркет" нанял команду бывших менеджеров IKEA для создания интерьерных решений
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Яндекс Маркет" нанял команду специалистов из IKEA, ранее прекратившей деятельность в России, в планах у компании - создание готовых интерьерных решений, а также внедрение новых идей связанных с упаковкой и перевозкой крупногабаритных товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"В "Маркет" вышла команда менеджеров и специалистов из IKEA. Профессионалов в области дизайна, технологий, оценки качества и взаимодействия с российскими и зарубежными производителями возглавит Алла Котюга, которая до этого руководила закупочным бизнесом IKEA в России", - заявили в пресс-службе.
В компании добавили, что в этом году онлайн-площадка сфокусируется на улучшение покупательского опыта при выборе мебели онлайн.
"Также в фокусе площадки – расширение ассортимента и увеличение количества партнеров на маркетплейсе, внедрение новых решений по упаковке и перевозке крупногабаритных товаров, а также создание готовых интерьерных решений", - подчеркнули там.
"Яндекс" начал продавать новые устройства для умного дома
В начале августа 2022 года на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары сети. Кроме того, на онлайн-площадке есть в продаже товары, привезенные партнерами из-за рубежа. Позже, в ноябре, компания объявила о том, что выкупит все оставшиеся в стране товары шведского бренда.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции
. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов. В марте прошлого года компания сообщила, что в связи с военной операцией на Украине
приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Предприятие IKEA в Ленинградской и Кировской областях
приобрел изготовитель пиломатериалов из Коми "Лузалес", в Новгороде - SPV-компания "Слотекса" "Инвест Плюс".
Стали известны самые популярные товары у россиян из ассортимента IKEA