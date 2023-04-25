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"Яндекс Маркет" нанял команду бывших менеджеров IKEA - РИА Новости, 25.04.2023
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10:51 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/yandeks-1867516935.html
"Яндекс Маркет" нанял команду бывших менеджеров IKEA
"Яндекс Маркет" нанял команду бывших менеджеров IKEA - РИА Новости, 25.04.2023
"Яндекс Маркет" нанял команду бывших менеджеров IKEA
"Яндекс Маркет" нанял команду специалистов из IKEA, ранее прекратившей деятельность в России, в планах у компании - создание готовых интерьерных решений, а... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:51
2023-04-25T10:51
экономика
россия
швеция
украина
ikea international group
яндекс.маркет
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Яндекс Маркет" нанял команду специалистов из IKEA, ранее прекратившей деятельность в России, в планах у компании - создание готовых интерьерных решений, а также внедрение новых идей связанных с упаковкой и перевозкой крупногабаритных товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "В "Маркет" вышла команда менеджеров и специалистов из IKEA. Профессионалов в области дизайна, технологий, оценки качества и взаимодействия с российскими и зарубежными производителями возглавит Алла Котюга, которая до этого руководила закупочным бизнесом IKEA в России", - заявили в пресс-службе. В компании добавили, что в этом году онлайн-площадка сфокусируется на улучшение покупательского опыта при выборе мебели онлайн. "Также в фокусе площадки – расширение ассортимента и увеличение количества партнеров на маркетплейсе, внедрение новых решений по упаковке и перевозке крупногабаритных товаров, а также создание готовых интерьерных решений", - подчеркнули там. В начале августа 2022 года на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары сети. Кроме того, на онлайн-площадке есть в продаже товары, привезенные партнерами из-за рубежа. Позже, в ноябре, компания объявила о том, что выкупит все оставшиеся в стране товары шведского бренда. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов. В марте прошлого года компания сообщила, что в связи с военной операцией на Украине приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Предприятие IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрел изготовитель пиломатериалов из Коми "Лузалес", в Новгороде - SPV-компания "Слотекса" "Инвест Плюс".
https://ria.ru/20230418/yandeks-1866015340.html
https://ria.ru/20230215/ikea-1852063941.html
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экономика, россия, швеция, украина, ikea international group, яндекс.маркет
Экономика, Россия, Швеция, Украина, IKEA International Group, Яндекс.Маркет
"Яндекс Маркет" нанял команду бывших менеджеров IKEA

"Яндекс Маркет" нанял команду бывших менеджеров IKEA для создания интерьерных решений

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДевушка в магазине ИКЕA
Девушка в магазине ИКЕA - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушка в магазине ИКЕA. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Яндекс Маркет" нанял команду специалистов из IKEA, ранее прекратившей деятельность в России, в планах у компании - создание готовых интерьерных решений, а также внедрение новых идей связанных с упаковкой и перевозкой крупногабаритных товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"В "Маркет" вышла команда менеджеров и специалистов из IKEA. Профессионалов в области дизайна, технологий, оценки качества и взаимодействия с российскими и зарубежными производителями возглавит Алла Котюга, которая до этого руководила закупочным бизнесом IKEA в России", - заявили в пресс-службе.
В компании добавили, что в этом году онлайн-площадка сфокусируется на улучшение покупательского опыта при выборе мебели онлайн.
"Также в фокусе площадки – расширение ассортимента и увеличение количества партнеров на маркетплейсе, внедрение новых решений по упаковке и перевозке крупногабаритных товаров, а также создание готовых интерьерных решений", - подчеркнули там.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
"Яндекс" начал продавать новые устройства для умного дома
18 апреля, 11:09
В начале августа 2022 года на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары сети. Кроме того, на онлайн-площадке есть в продаже товары, привезенные партнерами из-за рубежа. Позже, в ноябре, компания объявила о том, что выкупит все оставшиеся в стране товары шведского бренда.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов. В марте прошлого года компания сообщила, что в связи с военной операцией на Украине приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. Предприятие IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрел изготовитель пиломатериалов из Коми "Лузалес", в Новгороде - SPV-компания "Слотекса" "Инвест Плюс".
Магазин Икеа в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Стали известны самые популярные товары у россиян из ассортимента IKEA
15 февраля, 06:48
 
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