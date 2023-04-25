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Глава ЯНАО пообещал Путину реализовать проект Северного широтного хода - РИА Новости, 25.04.2023
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15:10 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/yanao-1867615674.html
Глава ЯНАО пообещал Путину реализовать проект Северного широтного хода
Глава ЯНАО пообещал Путину реализовать проект Северного широтного хода - РИА Новости, 25.04.2023
Глава ЯНАО пообещал Путину реализовать проект Северного широтного хода
Проект строительства Северного широтного хода, который имеет особое значение для развития Ямало-Ненецкого автономного округа, будет реализован, разработаны... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:10
2023-04-25T15:10
экономика
россия
ямал
арктика
владимир путин
дмитрий артюхов
марат хуснуллин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проект строительства Северного широтного хода, который имеет особое значение для развития Ямало-Ненецкого автономного округа, будет реализован, разработаны основные проектные элементы, пообещал президенту РФ Владимиру Путину губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Во время встречи с главной государства Артюхов отметил, что Северный широтный ход - особый проект для Ямала. "Понимаем прекрасно, в каких условиях сейчас находимся - происходят объективные изменения товаропотоков. Есть определенная пауза (в реализации проекта – ред.), чтобы все взвесить. Но, как вы тоже верно сказали на Совете по национальным проектам, от таких проектов, которые связаны с развитием Арктики, которые делают заделы для следующего шага в Арктику, конечно, нельзя отказываться. Может быть, нужно что-то еще взвесить, пересчитать, посмотреть. Но, безусловно, это проект, который на повестке должен быть у нас, у страны, и мы его обязательно реализуем", - сказал губернатор. "Доложу. Основные проектные элементы разработаны", - добавил Артюхов, отметив, что самым сложным объектом стал мост через Обь длиной 2,5 километра, к проектированию которого была привлечена команда, работавшая над Крымским мостом, и теперь все инженерные вопросы понятны. Концессионное соглашение по созданию железнодорожного Северного широтного хода было подписано в октябре 2018 года. Предполагалось, что новая ветка обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта должна способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль. В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство на объектах Северного широтного хода на Ямале пока приостановлено, но перспективы реализации проекта сохраняются.
https://ria.ru/20230425/artyukhov-1867605297.html
https://realty.ria.ru/20230425/yanao-1867604535.html
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экономика, россия, ямал, арктика, владимир путин, дмитрий артюхов, марат хуснуллин
Экономика, Россия, Ямал, Арктика, Владимир Путин, Дмитрий Артюхов, Марат Хуснуллин
Глава ЯНАО пообещал Путину реализовать проект Северного широтного хода

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал Путину реализовать проект Северного широтного хода

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проект строительства Северного широтного хода, который имеет особое значение для развития Ямало-Ненецкого автономного округа, будет реализован, разработаны основные проектные элементы, пообещал президенту РФ Владимиру Путину губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Во время встречи с главной государства Артюхов отметил, что Северный широтный ход - особый проект для Ямала.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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"Понимаем прекрасно, в каких условиях сейчас находимся - происходят объективные изменения товаропотоков. Есть определенная пауза (в реализации проекта – ред.), чтобы все взвесить. Но, как вы тоже верно сказали на Совете по национальным проектам, от таких проектов, которые связаны с развитием Арктики, которые делают заделы для следующего шага в Арктику, конечно, нельзя отказываться. Может быть, нужно что-то еще взвесить, пересчитать, посмотреть. Но, безусловно, это проект, который на повестке должен быть у нас, у страны, и мы его обязательно реализуем", - сказал губернатор.
"Доложу. Основные проектные элементы разработаны", - добавил Артюхов, отметив, что самым сложным объектом стал мост через Обь длиной 2,5 километра, к проектированию которого была привлечена команда, работавшая над Крымским мостом, и теперь все инженерные вопросы понятны.
Концессионное соглашение по созданию железнодорожного Северного широтного хода было подписано в октябре 2018 года. Предполагалось, что новая ветка обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта должна способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль. В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство на объектах Северного широтного хода на Ямале пока приостановлено, но перспективы реализации проекта сохраняются.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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ЭкономикаРоссияЯмалАрктикаВладимир ПутинДмитрий АртюховМарат Хуснуллин
 
 
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