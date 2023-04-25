https://ria.ru/20230425/yanao-1867615674.html

Глава ЯНАО пообещал Путину реализовать проект Северного широтного хода

Глава ЯНАО пообещал Путину реализовать проект Северного широтного хода - РИА Новости, 25.04.2023

Глава ЯНАО пообещал Путину реализовать проект Северного широтного хода

Проект строительства Северного широтного хода, который имеет особое значение для развития Ямало-Ненецкого автономного округа, будет реализован, разработаны... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:10

2023-04-25T15:10

2023-04-25T15:10

экономика

россия

ямал

арктика

владимир путин

дмитрий артюхов

марат хуснуллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735378707_0:69:2798:1643_1920x0_80_0_0_713337a909dce823310b093866135700.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проект строительства Северного широтного хода, который имеет особое значение для развития Ямало-Ненецкого автономного округа, будет реализован, разработаны основные проектные элементы, пообещал президенту РФ Владимиру Путину губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Во время встречи с главной государства Артюхов отметил, что Северный широтный ход - особый проект для Ямала. "Понимаем прекрасно, в каких условиях сейчас находимся - происходят объективные изменения товаропотоков. Есть определенная пауза (в реализации проекта – ред.), чтобы все взвесить. Но, как вы тоже верно сказали на Совете по национальным проектам, от таких проектов, которые связаны с развитием Арктики, которые делают заделы для следующего шага в Арктику, конечно, нельзя отказываться. Может быть, нужно что-то еще взвесить, пересчитать, посмотреть. Но, безусловно, это проект, который на повестке должен быть у нас, у страны, и мы его обязательно реализуем", - сказал губернатор. "Доложу. Основные проектные элементы разработаны", - добавил Артюхов, отметив, что самым сложным объектом стал мост через Обь длиной 2,5 километра, к проектированию которого была привлечена команда, работавшая над Крымским мостом, и теперь все инженерные вопросы понятны. Концессионное соглашение по созданию железнодорожного Северного широтного хода было подписано в октябре 2018 года. Предполагалось, что новая ветка обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта должна способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль. В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство на объектах Северного широтного хода на Ямале пока приостановлено, но перспективы реализации проекта сохраняются.

https://ria.ru/20230425/artyukhov-1867605297.html

https://realty.ria.ru/20230425/yanao-1867604535.html

россия

ямал

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, ямал, арктика, владимир путин, дмитрий артюхов, марат хуснуллин