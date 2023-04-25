Глава ЯНАО пообещал Путину реализовать проект Северного широтного хода
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал Путину реализовать проект Северного широтного хода
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проект строительства Северного широтного хода, который имеет особое значение для развития Ямало-Ненецкого автономного округа, будет реализован, разработаны основные проектные элементы, пообещал президенту РФ Владимиру Путину губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Во время встречи с главной государства Артюхов отметил, что Северный широтный ход - особый проект для Ямала.
"Понимаем прекрасно, в каких условиях сейчас находимся - происходят объективные изменения товаропотоков. Есть определенная пауза (в реализации проекта – ред.), чтобы все взвесить. Но, как вы тоже верно сказали на Совете по национальным проектам, от таких проектов, которые связаны с развитием Арктики, которые делают заделы для следующего шага в Арктику, конечно, нельзя отказываться. Может быть, нужно что-то еще взвесить, пересчитать, посмотреть. Но, безусловно, это проект, который на повестке должен быть у нас, у страны, и мы его обязательно реализуем", - сказал губернатор.
"Доложу. Основные проектные элементы разработаны", - добавил Артюхов, отметив, что самым сложным объектом стал мост через Обь длиной 2,5 километра, к проектированию которого была привлечена команда, работавшая над Крымским мостом, и теперь все инженерные вопросы понятны.
Концессионное соглашение по созданию железнодорожного Северного широтного хода было подписано в октябре 2018 года. Предполагалось, что новая ветка обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта должна способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль. В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство на объектах Северного широтного хода на Ямале пока приостановлено, но перспективы реализации проекта сохраняются.