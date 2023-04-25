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В США при взрыве на НПЗ пострадали два человека
В США при взрыве на НПЗ пострадали два человека - РИА Новости, 25.04.2023
В США при взрыве на НПЗ пострадали два человека
Два человека пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Иллинойс, сообщает региональный телеканал NBC Chicago со... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:25
2023-04-25T19:25
2023-04-25T19:25
в мире
иллинойс
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Иллинойс, сообщает региональный телеканал NBC Chicago со ссылкой на информированные источники. Инцидент произошел в городке Лемонт на предприятии, принадлежащем компании Seneca Petroleum. Местное издание Patch со ссылкой на пожарную службу сообщает, что возгорание, возникшее на территории НПЗ, находится под контролем. В его тушении участвуют все пожарные расчеты города. Телеканал АВС7 сообщает, что горит один из резервуаров.
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в мире, иллинойс
В США при взрыве на НПЗ пострадали два человека
В американском Иллинойсе при взрыве на НПЗ пострадали два человека
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Два человека пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Иллинойс, сообщает региональный телеканал NBC Chicago
со ссылкой на информированные источники.
Инцидент произошел в городке Лемонт на предприятии, принадлежащем компании Seneca Petroleum.
Местное издание Patch со ссылкой на пожарную службу сообщает, что возгорание, возникшее на территории НПЗ, находится под контролем. В его тушении участвуют все пожарные расчеты города.
Телеканал АВС7 сообщает, что горит один из резервуаров.
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