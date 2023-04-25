Рейтинг@Mail.ru
В США при взрыве на НПЗ пострадали два человека - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/vzryv-1867715623.html
В США при взрыве на НПЗ пострадали два человека
В США при взрыве на НПЗ пострадали два человека - РИА Новости, 25.04.2023
В США при взрыве на НПЗ пострадали два человека
Два человека пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Иллинойс, сообщает региональный телеканал NBC Chicago со... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:25
2023-04-25T19:25
в мире
иллинойс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142603/71/1426037123_0:286:2000:1411_1920x0_80_0_0_9fa492d45a0492c9bcd2a2ea50139381.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Иллинойс, сообщает региональный телеканал NBC Chicago со ссылкой на информированные источники. Инцидент произошел в городке Лемонт на предприятии, принадлежащем компании Seneca Petroleum. Местное издание Patch со ссылкой на пожарную службу сообщает, что возгорание, возникшее на территории НПЗ, находится под контролем. В его тушении участвуют все пожарные расчеты города. Телеканал АВС7 сообщает, что горит один из резервуаров.
https://ria.ru/20230324/benzovoz-1860520807.html
иллинойс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142603/71/1426037123_0:0:1882:1411_1920x0_80_0_0_5bc3ee23ba038eae72584b0995ec8ee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иллинойс
В мире, Иллинойс
В США при взрыве на НПЗ пострадали два человека

В американском Иллинойсе при взрыве на НПЗ пострадали два человека

© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи
Карета скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Mel Evans
Карета скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Иллинойс, сообщает региональный телеканал NBC Chicago со ссылкой на информированные источники.
Инцидент произошел в городке Лемонт на предприятии, принадлежащем компании Seneca Petroleum.
Местное издание Patch со ссылкой на пожарную службу сообщает, что возгорание, возникшее на территории НПЗ, находится под контролем. В его тушении участвуют все пожарные расчеты города.
Телеканал АВС7 сообщает, что горит один из резервуаров.
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В США взорвался попавший в ДТП бензовоз
24 марта, 21:40
 
В миреИллинойс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала