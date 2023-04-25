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Перспектива ядерного взрыва растет с каждым днем, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
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10:26 25.04.2023 (обновлено: 11:48 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/vzryv-1867508112.html
Перспектива ядерного взрыва растет с каждым днем, заявил Медведев
Перспектива ядерного взрыва растет с каждым днем, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
Перспектива ядерного взрыва растет с каждым днем, заявил Медведев
Вопросы изменения климата ничто по сравнению с перспективой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев во время... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:26
2023-04-25T11:48
безопасность
совет безопасности рф
россия
дмитрий медведев
ядерное оружие
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вопросы изменения климата ничто по сравнению с перспективой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев во время общения с участниками марафона "Знание". По словам зампреда Совбеза, сейчас на планете существует возможность столкнуться с такой опасностью."И она растет с каждым днем по известным причинам", — добавил Медведев.При этом он отметил, что в современном мире "ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство". Медведев также подчеркнул "непреходящее значение" ядерного арсенала для России как самого большого государства на планете.
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безопасность, совет безопасности рф, россия, дмитрий медведев, ядерное оружие
Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Дмитрий Медведев, Ядерное оружие
Перспектива ядерного взрыва растет с каждым днем, заявил Медведев

Медведев считает, что перспектива ядерного взрыва существует и растет с каждым днем

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вопросы изменения климата ничто по сравнению с перспективой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев во время общения с участниками марафона "Знание".
«

"Хватит страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то году или за такой-то период. Человечество за этим наблюдает еще очень недолгое время. Вас правда волнует климат до такой степени? На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч Кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в три тысячи килограммов на метр квадратный, с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом", — сказал он.

По словам зампреда Совбеза, сейчас на планете существует возможность столкнуться с такой опасностью.
"И она растет с каждым днем по известным причинам", — добавил Медведев.
При этом он отметил, что в современном мире "ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство". Медведев также подчеркнул "непреходящее значение" ядерного арсенала для России как самого большого государства на планете.
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