Перспектива ядерного взрыва растет с каждым днем, заявил Медведев
Медведев считает, что перспектива ядерного взрыва существует и растет с каждым днем
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вопросы изменения климата ничто по сравнению с перспективой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, заявил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев во время общения с участниками марафона "Знание".
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"Хватит страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то году или за такой-то период. Человечество за этим наблюдает еще очень недолгое время. Вас правда волнует климат до такой степени? На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч Кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в три тысячи килограммов на метр квадратный, с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом", — сказал он.
По словам зампреда Совбеза, сейчас на планете существует возможность столкнуться с такой опасностью.
"И она растет с каждым днем по известным причинам", — добавил Медведев.
При этом он отметил, что в современном мире "ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство". Медведев также подчеркнул "непреходящее значение" ядерного арсенала для России как самого большого государства на планете.