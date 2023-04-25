Перспектива ядерного взрыва растет с каждым днем, заявил Медведев

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"Хватит страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то году или за такой-то период. Человечество за этим наблюдает еще очень недолгое время. Вас правда волнует климат до такой степени? На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч Кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в три тысячи килограммов на метр квадратный, с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом", — сказал он.