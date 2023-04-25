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В полицейском участке в пакистанском городе Кабал прогремел взрыв - РИА Новости, 25.04.2023
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08:52 25.04.2023
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В полицейском участке в пакистанском городе Кабал прогремел взрыв
В полицейском участке в пакистанском городе Кабал прогремел взрыв - РИА Новости, 25.04.2023
В полицейском участке в пакистанском городе Кабал прогремел взрыв
Число погибших в результате взрыва в полицейском участке в городе Кабал в пакистанском округе Сват на севере страны увеличилось до 16, еще 60 пострадали,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:52
2023-04-25T08:52
в мире
пакистан
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в полицейском участке в городе Кабал в пакистанском округе Сват на севере страны увеличилось до 16, еще 60 пострадали, сообщает государственная радиостанция Radio Pakistan. Ранее сообщалось о 12 погибших и 40 раненых. "Шестнадцать человек погибли мученической смертью, еще 60 пострадали в результате двух взрывов в отделении департамента полиции по борьбе с терроризмом в Кабале в округе Сват вчера вечером", - передает радиостанция. Отмечается, что в результате взрывов здание полицейского участка было полностью разрушено. Ранее в понедельник телеканал Geo TV со ссылкой на данные полиции сообщал, что в полицейском участке в городе Кабал предположительно произошла "атака террориста-смертника". Телеканал со ссылкой на начальника районной полиции Шафи Уллаха Гандапура отмечал, что внутри участка прогремели два взрыва, разрушившие здание. Позднее заместитель генерального инспектора контртеррористического департамента Халид Сохаил заявил телеканалу, что взрыв "не был нападением смертника", а произошел в месте, "где хранятся боеприпасы и минометные снаряды".
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в мире, пакистан
В мире, Пакистан
В полицейском участке в пакистанском городе Кабал прогремел взрыв

В полицейском участке в пакистанском городе Кабал прогремел взрыв, погибли 16 человек

© AP Photo / Muhammad SajjadАвтомобиль скорой помощи в Пакистане
Автомобиль скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Автомобиль скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в полицейском участке в городе Кабал в пакистанском округе Сват на севере страны увеличилось до 16, еще 60 пострадали, сообщает государственная радиостанция Radio Pakistan.
Ранее сообщалось о 12 погибших и 40 раненых.
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"Шестнадцать человек погибли мученической смертью, еще 60 пострадали в результате двух взрывов в отделении департамента полиции по борьбе с терроризмом в Кабале в округе Сват вчера вечером", - передает радиостанция.
Отмечается, что в результате взрывов здание полицейского участка было полностью разрушено.
Ранее в понедельник телеканал Geo TV со ссылкой на данные полиции сообщал, что в полицейском участке в городе Кабал предположительно произошла "атака террориста-смертника". Телеканал со ссылкой на начальника районной полиции Шафи Уллаха Гандапура отмечал, что внутри участка прогремели два взрыва, разрушившие здание. Позднее заместитель генерального инспектора контртеррористического департамента Халид Сохаил заявил телеканалу, что взрыв "не был нападением смертника", а произошел в месте, "где хранятся боеприпасы и минометные снаряды".
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