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Японские промоутеры заинтересовались российским фильмом "Вызов" - РИА Новости, 25.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:17 25.04.2023 (обновлено: 16:13 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/vyzov-1867487107.html
Японские промоутеры заинтересовались российским фильмом "Вызов"
Японские промоутеры заинтересовались российским фильмом "Вызов" - РИА Новости, 25.04.2023
Японские промоутеры заинтересовались российским фильмом "Вызов"
Президент компании "Пандора", которая начала в субботу в Японии прокат фильма Александра Сокурова "Сказка", Риэ Накано сказала РИА Новости, что заинтересовалась РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T07:17
2023-04-25T16:13
культура
япония
земля
александр сокуров
роскосмос
ил-76
юлия пересильд
клим шипенко
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ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Президент компании "Пандора", которая начала в субботу в Японии прокат фильма Александра Сокурова "Сказка", Риэ Накано сказала РИА Новости, что заинтересовалась фильмом "Вызов" — первой в истории человечества кинолентой, снятой в космосе, и если он ей понравится, то готова выпустить его в прокат. Компания "Пандора", которую возглавляет Риэ Накано, выпустила в субботу в прокат в Японии картину "Сказка" Александра Сокурова. Одновременно с началом проката фильма ее компания организовала ретроспективу лент Сокурова — в течение двух недель каждый день будут показывать фильмы разных лет: "Русский ковчег", Одинокий голос человека", "Круг второй", "Камень", "Молох", "Телец", всего более 14 кинокартин. "Вызов" — первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них прошли в самолете — лаборатории невесомости Ил-76 МДК, 12 смен — на МКС. По сюжету картины торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Главной героине необходимо провести в условиях невесомости сложнейшую операцию, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.В Японии существует огромный интерес к космической теме: достаточно сказать, что трансляции запусков спутников в прямом эфире в любое время дня и ночи собирают десятки и сотни тысяч зрителей.
https://ria.ru/20230424/vyzov-1867241379.html
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япония, земля, александр сокуров, роскосмос, ил-76, юлия пересильд, клим шипенко
Культура, Япония, Земля, Александр Сокуров, Роскосмос, Ил-76, Юлия Пересильд, Клим Шипенко
Японские промоутеры заинтересовались российским фильмом "Вызов"

Глава компании "Пандора" Риэ заявила о заинтересованности в российском фильме "Вызов"

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Кадр из фильма "Вызов". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Президент компании "Пандора", которая начала в субботу в Японии прокат фильма Александра Сокурова "Сказка", Риэ Накано сказала РИА Новости, что заинтересовалась фильмом "Вызов" — первой в истории человечества кинолентой, снятой в космосе, и если он ей понравится, то готова выпустить его в прокат.
«

"Если честно, я не знала об этом фильме. Впервые узнала о фильме "Вызов" от вас. И очень хочу посмотреть. Я уже запросила российскую сторону, и мне обещали прислать на просмотр. Если я посмотрю и фильм мне понравится, хотела бы его выпустить в прокат", — сказала Накано.

Компания "Пандора", которую возглавляет Риэ Накано, выпустила в субботу в прокат в Японии картину "Сказка" Александра Сокурова. Одновременно с началом проката фильма ее компания организовала ретроспективу лент Сокурова — в течение двух недель каждый день будут показывать фильмы разных лет: "Русский ковчег", Одинокий голос человека", "Круг второй", "Камень", "Молох", "Телец", всего более 14 кинокартин.
"Вызов" — первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров.
В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них прошли в самолете — лаборатории невесомости Ил-76 МДК, 12 смен — на МКС.
По сюжету картины торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Главной героине необходимо провести в условиях невесомости сложнейшую операцию, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.
В Японии существует огромный интерес к космической теме: достаточно сказать, что трансляции запусков спутников в прямом эфире в любое время дня и ночи собирают десятки и сотни тысяч зрителей.
Кадр из фильма Вызов
Фильм "Вызов" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
24 апреля, 01:04
 
КультураЯпонияЗемляАлександр СокуровРоскосмосИл-76Юлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
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