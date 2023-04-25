Японские промоутеры заинтересовались российским фильмом "Вызов"
Глава компании "Пандора" Риэ заявила о заинтересованности в российском фильме "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Кадр из фильма "Вызов". Архивное фото
ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Президент компании "Пандора", которая начала в субботу в Японии прокат фильма Александра Сокурова "Сказка", Риэ Накано сказала РИА Новости, что заинтересовалась фильмом "Вызов" — первой в истории человечества кинолентой, снятой в космосе, и если он ей понравится, то готова выпустить его в прокат.
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"Если честно, я не знала об этом фильме. Впервые узнала о фильме "Вызов" от вас. И очень хочу посмотреть. Я уже запросила российскую сторону, и мне обещали прислать на просмотр. Если я посмотрю и фильм мне понравится, хотела бы его выпустить в прокат", — сказала Накано.
Компания "Пандора", которую возглавляет Риэ Накано, выпустила в субботу в прокат в Японии картину "Сказка" Александра Сокурова. Одновременно с началом проката фильма ее компания организовала ретроспективу лент Сокурова — в течение двух недель каждый день будут показывать фильмы разных лет: "Русский ковчег", Одинокий голос человека", "Круг второй", "Камень", "Молох", "Телец", всего более 14 кинокартин.
"Вызов" — первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров.
В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них прошли в самолете — лаборатории невесомости Ил-76 МДК, 12 смен — на МКС.
По сюжету картины торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Главной героине необходимо провести в условиях невесомости сложнейшую операцию, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.
В Японии существует огромный интерес к космической теме: достаточно сказать, что трансляции запусков спутников в прямом эфире в любое время дня и ночи собирают десятки и сотни тысяч зрителей.