https://ria.ru/20230425/vyzov-1867487107.html

Японские промоутеры заинтересовались российским фильмом "Вызов"

Японские промоутеры заинтересовались российским фильмом "Вызов" - РИА Новости, 25.04.2023

Японские промоутеры заинтересовались российским фильмом "Вызов"

Президент компании "Пандора", которая начала в субботу в Японии прокат фильма Александра Сокурова "Сказка", Риэ Накано сказала РИА Новости, что заинтересовалась РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T07:17

2023-04-25T07:17

2023-04-25T16:13

культура

япония

земля

александр сокуров

роскосмос

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юлия пересильд

клим шипенко

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ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Президент компании "Пандора", которая начала в субботу в Японии прокат фильма Александра Сокурова "Сказка", Риэ Накано сказала РИА Новости, что заинтересовалась фильмом "Вызов" — первой в истории человечества кинолентой, снятой в космосе, и если он ей понравится, то готова выпустить его в прокат. Компания "Пандора", которую возглавляет Риэ Накано, выпустила в субботу в прокат в Японии картину "Сказка" Александра Сокурова. Одновременно с началом проката фильма ее компания организовала ретроспективу лент Сокурова — в течение двух недель каждый день будут показывать фильмы разных лет: "Русский ковчег", Одинокий голос человека", "Круг второй", "Камень", "Молох", "Телец", всего более 14 кинокартин. "Вызов" — первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них прошли в самолете — лаборатории невесомости Ил-76 МДК, 12 смен — на МКС. По сюжету картины торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Главной героине необходимо провести в условиях невесомости сложнейшую операцию, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.В Японии существует огромный интерес к космической теме: достаточно сказать, что трансляции запусков спутников в прямом эфире в любое время дня и ночи собирают десятки и сотни тысяч зрителей.

https://ria.ru/20230424/vyzov-1867241379.html

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япония, земля, александр сокуров, роскосмос, ил-76, юлия пересильд, клим шипенко