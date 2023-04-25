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МИД пообещал ответ на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции - РИА Новости, 25.04.2023
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15:40 25.04.2023 (обновлено: 15:45 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/vysylka-1867625914.html
МИД пообещал ответ на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции
МИД пообещал ответ на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции - РИА Новости, 25.04.2023
МИД пообещал ответ на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции
Россия ответит на высылку Швецией пяти российских дипломатов, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:40
2023-04-25T15:45
швеция
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку Швецией пяти российских дипломатов, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее шведский МИД проинформировал, что Швеция высылает пять российских дипломатов из страны, указав, что "их деятельность не совместима с дипломатическим статусом"."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - заявили в министерстве.
https://ria.ru/20230422/diplomaty-1867108071.html
швеция
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швеция, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Швеция, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
МИД пообещал ответ на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции

МИД заявил, что Россия ответит на высылку пятерых дипломатов из Стокгольма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку Швецией пяти российских дипломатов, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее шведский МИД проинформировал, что Швеция высылает пять российских дипломатов из страны, указав, что "их деятельность не совместима с дипломатическим статусом".
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - заявили в министерстве.
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ШвецияРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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