https://ria.ru/20230425/vysylka-1867625914.html
МИД пообещал ответ на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции
МИД пообещал ответ на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции - РИА Новости, 25.04.2023
МИД пообещал ответ на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции
Россия ответит на высылку Швецией пяти российских дипломатов, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:40
2023-04-25T15:40
2023-04-25T15:45
швеция
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку Швецией пяти российских дипломатов, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее шведский МИД проинформировал, что Швеция высылает пять российских дипломатов из страны, указав, что "их деятельность не совместима с дипломатическим статусом"."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - заявили в министерстве.
https://ria.ru/20230422/diplomaty-1867108071.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Швеция, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
МИД пообещал ответ на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции
МИД заявил, что Россия ответит на высылку пятерых дипломатов из Стокгольма
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку Швецией пяти российских дипломатов, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее шведский МИД проинформировал, что Швеция высылает пять российских дипломатов из страны, указав, что "их деятельность не совместима с дипломатическим статусом".
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - заявили в министерстве.
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