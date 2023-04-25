https://ria.ru/20230425/vysylka-1867625914.html

МИД пообещал ответ на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции

МИД пообещал ответ на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции - РИА Новости, 25.04.2023

МИД пообещал ответ на высылку пятерых российских дипломатов из Швеции

Россия ответит на высылку Швецией пяти российских дипломатов, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:40

2023-04-25T15:40

2023-04-25T15:45

швеция

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия ответит на высылку Швецией пяти российских дипломатов, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее шведский МИД проинформировал, что Швеция высылает пять российских дипломатов из страны, указав, что "их деятельность не совместима с дипломатическим статусом"."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - заявили в министерстве.

https://ria.ru/20230422/diplomaty-1867108071.html

швеция

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

швеция, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии