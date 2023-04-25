https://ria.ru/20230425/vyplata-1867490415.html

Более тысячи челябинцев получили выплату на газовое оборудование

Более тысячи челябинцев получили выплату на газовое оборудование - РИА Новости, 25.04.2023

Более тысячи челябинцев получили выплату на газовое оборудование

Более одной тысячи жителей Челябинской области с начала 2023 года получили социальные выплаты на внутридомовое газовое оборудование, размер выплат составляет до РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T08:15

2023-04-25T08:15

2023-04-25T08:15

челябинская область

россия

катав-ивановский район

ольга васильева

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр - РИА Новости. Более одной тысячи жителей Челябинской области с начала 2023 года получили социальные выплаты на внутридомовое газовое оборудование, размер выплат составляет до 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее глава региона Алексей Текслер отмечал, что отдельная задача, которую власти решают в последние годы, - это газификация. "Порядка 20 населенных пунктов в этом году будет газифицировано, а также в этом году у нас большой план по догазификации. Есть запрос со стороны граждан по оказанию помощи в приобретении газового оборудования, ведь это значительные ресурсы. Поэтому последовательно расширяем категорию граждан, которые подпадают под льготы... Активно над этим работаем и будем продолжать", - пояснял он. По данным пресс-службы, в марте министерством социальных отношений был разработан законопроект о расширении льготных категорий, которым предоставляется выплата на внутридомовое газовое оборудование. "Право на выплату получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, малоимущие одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи с детьми до 18 лет, семьи граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года, и другие категории… Если в прошлом году социальные выплаты на газификацию получили 1049 южноуральцев, то за неполные четыре месяца 2023 года мы уже перевыполнили показатели 2022 года и помогли 1069 жителям области", – приводит пресс-служба слова министра социальных отношений региона Ирины Буториной. Она добавила, что обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты по месту жительства. "Важно, что подавать заявление на выплату на приобретение внутридомового газового оборудования необходимо до заключения договора на поставку газа… Мы видим, насколько востребована эта мера", - отметила Буторина. Так, в Катав-Ивановском районе с 2021 года выплату получили более 250 человек. "Граждане осведомлены о такой мере социальной поддержки… Такая мера поддержки актуальна, потому что большинство граждан проживает в частных жилых домах. С введением выплаты на газ людям стало гораздо проще и удобнее", - цитирует пресс-служба начальника Управления социальной защиты населения администрации Катав-Ивановского муниципального района Ольгу Васильеву. Пресс-служба напоминает, что выплата на внутридомовое газовое оборудование в Челябинской области введена с 2021 года, максимальный размер выплаты - 100 тысяч рублей (для семей участников специальной военной операции - 200 тысяч рублей).

https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861814805.html

https://realty.ria.ru/20230315/zakon-1857986829.html

челябинская область

россия

катав-ивановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

челябинская область, россия, катав-ивановский район, ольга васильева, алексей текслер