https://ria.ru/20230425/vybory-1867489068.html
Памфилова: Россия покажет, что выборы можно проводить без окрика Запада
Памфилова: Россия покажет, что выборы можно проводить без окрика Запада - РИА Новости, 25.04.2023
Памфилова: Россия покажет, что выборы можно проводить без окрика Запада
Запад сейчас любой ценой пытается доказать другим, не вовлеченным в борьбу с Россией, странам преимущество его деградировавшей избирательной системы, задача РФ... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T07:47
2023-04-25T07:47
2023-04-25T07:48
россия
хабаровск
элла памфилова
политика
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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Запад сейчас любой ценой пытается доказать другим, не вовлеченным в борьбу с Россией, странам преимущество его деградировавшей избирательной системы, задача РФ - показать им, что они могут проводить выборы по своим традициям, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. В Хабаровске 25 апреля проходит Дальневосточный электоральный форум с участие главы ЦИК РФ. "Им сейчас любой ценой надо доказать тем странам, которые наблюдают за тем, что происходит, и которые думают: "А если с Россией они так, а что с нами они будут делать?", вот этим странам надо доказать преимущество той системы, которую они создали в интересах потрошения, высасывания всех ресурсов - и людских, и интеллектуальных, и природных", - сказала Памфилова. Она в очередной раз отметила, что во многих западных странах избирательные системы деградировали, практически нигде нет института общественного наблюдения, а теперь они пытаются отвлечь внимание от этого нападками на Россию. "Наша задача - этого не допустить, защищать Россию, обратить те страны, которые сейчас наблюдают, ну, если не в нашу веру, по крайней мере, сориентировать, что у них появляется возможность проводить выборы так, как принято у них на основе их традиций, и не зависеть от окрика из-за океана", - подчеркнула глава ЦИК.
https://ria.ru/20230425/vybory-1867485664.html
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россия, хабаровск, элла памфилова, политика
Россия, Хабаровск, Элла Памфилова, Политика
Памфилова: Россия покажет, что выборы можно проводить без окрика Запада
Памфилова: Россия должна показать, что можно проводить выборы без окрика Запада
ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Запад сейчас любой ценой пытается доказать другим, не вовлеченным в борьбу с Россией, странам преимущество его деградировавшей избирательной системы, задача РФ - показать им, что они могут проводить выборы по своим традициям, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
В Хабаровске
25 апреля проходит Дальневосточный электоральный форум с участие главы ЦИК РФ.
Памфилова: в Запорожской и Херсонской областях идет подготовка к выборам
"Им сейчас любой ценой надо доказать тем странам, которые наблюдают за тем, что происходит, и которые думают: "А если с Россией они так, а что с нами они будут делать?", вот этим странам надо доказать преимущество той системы, которую они создали в интересах потрошения, высасывания всех ресурсов - и людских, и интеллектуальных, и природных", - сказала Памфилова.
Она в очередной раз отметила, что во многих западных странах избирательные системы деградировали, практически нигде нет института общественного наблюдения, а теперь они пытаются отвлечь внимание от этого нападками на Россию.
"Наша задача - этого не допустить, защищать Россию, обратить те страны, которые сейчас наблюдают, ну, если не в нашу веру, по крайней мере, сориентировать, что у них появляется возможность проводить выборы так, как принято у них на основе их традиций, и не зависеть от окрика из-за океана", - подчеркнула глава ЦИК.
Памфилова предложила подготовить Дальний Восток к электронному голосованию