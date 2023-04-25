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"Сильный натиск". В США рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 25.04.2023 (обновлено: 17:23 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/vsu-1867650521.html
"Сильный натиск". В США рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе
"Сильный натиск". В США рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 25.04.2023
"Сильный натиск". В США рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе
ВСУ отчаянно нуждаются в поддержке механизированных подразделений, подготовленных в странах НАТО, заявил обозреватель портала War Zone Стетсон Пейн. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:44
2023-04-25T17:23
артемовск
донбасс
вооруженные силы украины
нато
россия
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
киев
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ВСУ отчаянно нуждаются в поддержке механизированных подразделений, подготовленных в странах НАТО, заявил обозреватель портала War Zone Стетсон Пейн.По словам колумниста, тревожные сообщения с передовой подтверждают, что украинские военные ушли в пассивную оборону и требуют подкрепления от новых бронетанковых частей. Кроме того, натиск российской армии в Донбассе мешает Киеву нанести планируемый контрудар.Пейн напомнил, что украинская армия сейчас испытывает острую нехватку живой силы из-за ужасающих потерь. Ситуация в Артемовске лучше всего иллюстрирует истинное положение ВСУ, резюмировал он.В середине апреля основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет, уточнил он на прошлой неделе.
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артемовск
донбасс
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артемовск, донбасс, вооруженные силы украины, нато, россия, евгений пригожин, киев
Артемовск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Киев
"Сильный натиск". В США рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе

War Zone: ВСУ отчаянно нуждаются в бронетанковых частях НАТО из-за удара России в Донбассе

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ВСУ отчаянно нуждаются в поддержке механизированных подразделений, подготовленных в странах НАТО, заявил обозреватель портала War Zone Стетсон Пейн.
По словам колумниста, тревожные сообщения с передовой подтверждают, что украинские военные ушли в пассивную оборону и требуют подкрепления от новых бронетанковых частей. Кроме того, натиск российской армии в Донбассе мешает Киеву нанести планируемый контрудар.
«

"Снятие давления с линии фронта в Донбассе должно быть как минимум желательным побочным эффектом любого <…> контрнаступления", — говорится в статье.

Пейн напомнил, что украинская армия сейчас испытывает острую нехватку живой силы из-за ужасающих потерь. Ситуация в Артемовске лучше всего иллюстрирует истинное положение ВСУ, резюмировал он.
В середине апреля основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет, уточнил он на прошлой неделе.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонбассВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияЕвгений ПригожинКиев
 
 
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