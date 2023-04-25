https://ria.ru/20230425/vsu-1867650521.html

"Сильный натиск". В США рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе

"Сильный натиск". В США рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 25.04.2023

"Сильный натиск". В США рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе

ВСУ отчаянно нуждаются в поддержке механизированных подразделений, подготовленных в странах НАТО, заявил обозреватель портала War Zone Стетсон Пейн. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:44

2023-04-25T16:44

2023-04-25T17:23

артемовск

донбасс

вооруженные силы украины

нато

россия

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

киев

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ВСУ отчаянно нуждаются в поддержке механизированных подразделений, подготовленных в странах НАТО, заявил обозреватель портала War Zone Стетсон Пейн.По словам колумниста, тревожные сообщения с передовой подтверждают, что украинские военные ушли в пассивную оборону и требуют подкрепления от новых бронетанковых частей. Кроме того, натиск российской армии в Донбассе мешает Киеву нанести планируемый контрудар.Пейн напомнил, что украинская армия сейчас испытывает острую нехватку живой силы из-за ужасающих потерь. Ситуация в Артемовске лучше всего иллюстрирует истинное положение ВСУ, резюмировал он.В середине апреля основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет, уточнил он на прошлой неделе.

https://ria.ru/20230424/krym-1867461915.html

артемовск

донбасс

россия

киев

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артемовск, донбасс, вооруженные силы украины, нато, россия, евгений пригожин, киев