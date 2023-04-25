https://ria.ru/20230425/vsu-1867479130.html

Боец "Вагнера": боевики ВСУ ради спасения выдают себя за жителей Артемовска

Боец "Вагнера": боевики ВСУ ради спасения выдают себя за жителей Артемовска - РИА Новости, 25.04.2023

Боец "Вагнера": боевики ВСУ ради спасения выдают себя за жителей Артемовска

Во время эвакуации мирного населения из западных районов Артемовска в ДНР украинский снайпер из националистического батальона "Азов"* (запрещенной в России... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T03:06

2023-04-25T03:06

2023-04-25T08:58

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

донецкая народная республика

в мире

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АРТЕМОВСК (ДНР), 25 апр - РИА Новости. Во время эвакуации мирного населения из западных районов Артемовска в ДНР украинский снайпер из националистического батальона "Азов"* (запрещенной в России террористической организации) переоделся в мирного жителя и попытался эвакуироваться, рассказал корреспонденту РИА Новости боец группы "Вагнера".Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867473822.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

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артемовск, россия, донецкая народная республика, в мире