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Боец "Вагнера": боевики ВСУ ради спасения выдают себя за жителей Артемовска
Боец "Вагнера": боевики ВСУ ради спасения выдают себя за жителей Артемовска - РИА Новости, 25.04.2023
Боец "Вагнера": боевики ВСУ ради спасения выдают себя за жителей Артемовска
Во время эвакуации мирного населения из западных районов Артемовска в ДНР украинский снайпер из националистического батальона "Азов"* (запрещенной в России... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T03:06
2023-04-25T03:06
2023-04-25T08:58
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донецкая народная республика
в мире
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АРТЕМОВСК (ДНР), 25 апр - РИА Новости. Во время эвакуации мирного населения из западных районов Артемовска в ДНР украинский снайпер из националистического батальона "Азов"* (запрещенной в России террористической организации) переоделся в мирного жителя и попытался эвакуироваться, рассказал корреспонденту РИА Новости боец группы "Вагнера".Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867473822.html
артемовск
россия
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артемовск, россия, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире
Боец "Вагнера": боевики ВСУ ради спасения выдают себя за жителей Артемовска
Российский боец заявил о солдате ВСУ, пытавшемся уйти из Артемовска под видом гражданского