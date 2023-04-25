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Боец "Вагнера": боевики ВСУ ради спасения выдают себя за жителей Артемовска - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:06 25.04.2023 (обновлено: 08:58 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/vsu-1867479130.html
Боец "Вагнера": боевики ВСУ ради спасения выдают себя за жителей Артемовска
Боец "Вагнера": боевики ВСУ ради спасения выдают себя за жителей Артемовска - РИА Новости, 25.04.2023
Боец "Вагнера": боевики ВСУ ради спасения выдают себя за жителей Артемовска
Во время эвакуации мирного населения из западных районов Артемовска в ДНР украинский снайпер из националистического батальона "Азов"* (запрещенной в России... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T03:06
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специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донецкая народная республика
в мире
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АРТЕМОВСК (ДНР), 25 апр - РИА Новости. Во время эвакуации мирного населения из западных районов Артемовска в ДНР украинский снайпер из националистического батальона "Азов"* (запрещенной в России террористической организации) переоделся в мирного жителя и попытался эвакуироваться, рассказал корреспонденту РИА Новости боец группы "Вагнера".Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867473822.html
артемовск
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артемовск, россия, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире
Боец "Вагнера": боевики ВСУ ради спасения выдают себя за жителей Артемовска

Российский боец заявил о солдате ВСУ, пытавшемся уйти из Артемовска под видом гражданского

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 25 апр - РИА Новости. Во время эвакуации мирного населения из западных районов Артемовска в ДНР украинский снайпер из националистического батальона "Азов"* (запрещенной в России террористической организации) переоделся в мирного жителя и попытался эвакуироваться, рассказал корреспонденту РИА Новости боец группы "Вагнера".
«

"Находим мирных, в домах, в подвалах: женщины, дети, дедушки. Попадаются, которые переодеваются в гражданку и пытаются выйти. Недавно был пойман снайпер, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из "Азова"*, - рассказал собеседник агентства.

Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

* Запрещенная в России террористическая организация
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Российский боец рассказал о "ловле" эвакуационных групп артиллерией ВСУ
Вчера, 00:46
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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