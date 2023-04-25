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Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным

Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным - РИА Новости, 25.04.2023

Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным, с которым обсудил горячие вопросы международного характера. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T23:21

2023-04-25T23:21

2023-04-25T23:21

грозный

евгений пригожин

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 25 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным, с которым обсудил горячие вопросы международного характера. "Встретились с дорогим братом Евгением Пригожиным. Обсудили очень горячие вопросы международного характера. С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, все-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь. Нет, подробности раскрывать не буду. О результатах сами скоро узнаете. И да, обсуждали самую актуальную повестку", — написал Кадыров в телеграм-канале. Глава Чечни также опубликовал фото с Пригожиным, объяснив, почему на снимке у них радостные лица. " ... Небольшая часть разговора была посвящена санкциям Запада в отношении нас обоих. Долго смеялись над этим абсурдом", — отметил он. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Чечни встреча Кадырова с Пригожиным состоялась в Грозном.

грозный

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грозный, евгений пригожин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)