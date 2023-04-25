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Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным
Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным - РИА Новости, 25.04.2023
Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным, с которым обсудил горячие вопросы международного характера. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T23:21
2023-04-25T23:21
2023-04-25T23:21
грозный
евгений пригожин
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 25 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным, с которым обсудил горячие вопросы международного характера. "Встретились с дорогим братом Евгением Пригожиным. Обсудили очень горячие вопросы международного характера. С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, все-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь. Нет, подробности раскрывать не буду. О результатах сами скоро узнаете. И да, обсуждали самую актуальную повестку", — написал Кадыров в телеграм-канале. Глава Чечни также опубликовал фото с Пригожиным, объяснив, почему на снимке у них радостные лица. " ... Небольшая часть разговора была посвящена санкциям Запада в отношении нас обоих. Долго смеялись над этим абсурдом", — отметил он. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Чечни встреча Кадырова с Пригожиным состоялась в Грозном.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, евгений пригожин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Грозный, Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным
Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным, с которым обсудил "горячие" вопросы"