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Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным - РИА Новости, 25.04.2023
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23:21 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/vstrecha-1867748397.html
Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным
Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным - РИА Новости, 25.04.2023
Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным, с которым обсудил горячие вопросы международного характера. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T23:21
2023-04-25T23:21
грозный
евгений пригожин
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 25 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным, с которым обсудил горячие вопросы международного характера. "Встретились с дорогим братом Евгением Пригожиным. Обсудили очень горячие вопросы международного характера. С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, все-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь. Нет, подробности раскрывать не буду. О результатах сами скоро узнаете. И да, обсуждали самую актуальную повестку", — написал Кадыров в телеграм-канале. Глава Чечни также опубликовал фото с Пригожиным, объяснив, почему на снимке у них радостные лица. " ... Небольшая часть разговора была посвящена санкциям Запада в отношении нас обоих. Долго смеялись над этим абсурдом", — отметил он. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Чечни встреча Кадырова с Пригожиным состоялась в Грозном.
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грозный, евгений пригожин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Грозный, Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным

Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным, с которым обсудил "горячие" вопросы"

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 25 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным, с которым обсудил горячие вопросы международного характера.
"Встретились с дорогим братом Евгением Пригожиным. Обсудили очень горячие вопросы международного характера. С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, все-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь. Нет, подробности раскрывать не буду. О результатах сами скоро узнаете. И да, обсуждали самую актуальную повестку", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Глава Чечни также опубликовал фото с Пригожиным, объяснив, почему на снимке у них радостные лица.
" ... Небольшая часть разговора была посвящена санкциям Запада в отношении нас обоих. Долго смеялись над этим абсурдом", — отметил он.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Чечни встреча Кадырова с Пригожиным состоялась в Грозном.
 
ГрозныйЕвгений ПригожинРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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