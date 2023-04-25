https://ria.ru/20230425/vodozabor-1867549515.html

В Приамурье строят очистные сооружения и три водозабора

В Приамурье строят очистные сооружения и три водозабора - РИА Новости, 25.04.2023

В Приамурье строят очистные сооружения и три водозабора

Строительство трех водозаборов и очистных сооружений идет в Приамурье по нацпроекту "Экология", сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:21

2023-04-25T12:21

2023-04-25T13:21

ивановский район

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Строительство трех водозаборов и очистных сооружений идет в Приамурье по нацпроекту "Экология", сообщает правительство Амурской области. Губернатор Василий Орлов на заседании в правительстве области поручил муниципальным властям и руководителям профильных ведомств держать строительство этих объектов на личном контроле. "От качественного водоснабжения во многом зависит комфорт и здоровье амурчан. Объекты сложные, строительство рассчитано не на один год, люди очень ждут, когда водозаборы начнут работать, поэтому затягивать сроки - недопустимо", - сказал Орлов. В рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология" строятся три водозабора - "Южный" в Завитинске и по одному в селах Екатеринославка и Ивановка (Ивановский район), в последнем селе возводят и очистные сооружения. Водозабор в Ивановке готов на 60%, специалисты смонтировали металлоконструкции дизельной электростанции, КПП и насосной скважины. Идет обустройство внутриплощадочных дорог. Очистные сооружения готовы на 30%, сейчас строители разрабатывают котлован для монтажа резервуаров, монтируют сливную станцию. Параллельно идет поставка необходимого оборудования. Строительство водозабора в Екатеринославке стартовало 1 апреля. Выполнены подготовительные работы, началось бурение одной из трех скважин. В Завитинске на месте будущего водозабора "Южный" сейчас специалисты возводят трансформаторную подстанцию, делают бетонное основание для отстойника промывных вод, монтируют металлоконструкции для станции переключения. Ранее здесь пробурили четыре артезианские скважины, возвели насосную станцию и станцию водоподготовки, обустроили сети водоснабжения и сети водоотведения. По "Южному" есть небольшое отставание от графика, но подрядчик планирует нарастить темпы и завершить работы до конца июня.

https://ria.ru/20230424/priamure-1867251851.html

https://ria.ru/20230424/trassy-1867340767.html

ивановский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ивановский район, василий орлов (губернатор)