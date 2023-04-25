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Директор Наталии Власовой рассказал о состоянии певицы - РИА Новости, 25.04.2023
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Шоубиз
 
15:38 25.04.2023 (обновлено: 15:39 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/vlasova-1867616900.html
Директор Наталии Власовой рассказал о состоянии певицы
Директор Наталии Власовой рассказал о состоянии певицы - РИА Новости, 25.04.2023
Директор Наталии Власовой рассказал о состоянии певицы
Алексей Карпов, PR-директор певицы Наталии Власовой в интервью "Пятому каналу" подтвердил ее госпитализацию, а также рассказал о прогнозе врачей. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:38
2023-04-25T15:39
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Алексей Карпов, PR-директор певицы Наталии Власовой в интервью "Пятому каналу" подтвердил ее госпитализацию, а также рассказал о прогнозе врачей. По его словам, артистку госпитализировали в ночь с 23 на 24 апреля после того, как ей стало плохо во время выступления. В беседе с журналистами он также рассказал о том, как себя сейчас чувствует исполнительница хита "Я у твоих ног".По данным СМИ, состояние здоровья 44-летней певицы ухудшилось из-за проблем с сердцем. Ей провели операцию и подключили к аппарату ИВЛ. Близкий к Власовой источник рассказал, что у нее отек легких. Но родные и друзья певицы пока не комментировали эту информацию.Наталия Власова стала популярна в конце 1990-х после выхода хита "Я у твоих ног". За эту композицию она дважды удостоилась престижной премии "Золотой Граммофон". Артистку также полюбили за такие песни, как "Не беда разлука", "Знай" и "Это будет радость", которые в начале 2000-х звучали в эфирах ведущих телеканалов и радиостанций.
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Директор Наталии Власовой рассказал о состоянии певицы

Директор певицы Наталии Власовой подтвердил госпитализацию и рассказал о ее состоянии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПевица Наталия Власова
Певица Наталия Власова - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Алексей Карпов, PR-директор певицы Наталии Власовой в интервью "Пятому каналу" подтвердил ее госпитализацию, а также рассказал о прогнозе врачей.
По его словам, артистку госпитализировали в ночь с 23 на 24 апреля после того, как ей стало плохо во время выступления.
«

"Это был корпоратив в Москве, в "Москва-Сити". Корпоратив она не допела, примерно на третьей-четвертой песне ей стало плохо. Сначала выпал микрофон из рук, но благо сзади у нее был музыкант, который смог ее подхватить. Ее быстро отнесли за кулисы и сразу вызвали скорую помощь", – сообщил Карпов.

В беседе с журналистами он также рассказал о том, как себя сейчас чувствует исполнительница хита "Я у твоих ног".
«

"Хороших новостей от врачей нет, и они попросили не ждать. Наверное, это единственное, что я пока могу сказать", – уточнил он.

По данным СМИ, состояние здоровья 44-летней певицы ухудшилось из-за проблем с сердцем. Ей провели операцию и подключили к аппарату ИВЛ.
Близкий к Власовой источник рассказал, что у нее отек легких. Но родные и друзья певицы пока не комментировали эту информацию.
Наталия Власова стала популярна в конце 1990-х после выхода хита "Я у твоих ног". За эту композицию она дважды удостоилась престижной премии "Золотой Граммофон".
Артистку также полюбили за такие песни, как "Не беда разлука", "Знай" и "Это будет радость", которые в начале 2000-х звучали в эфирах ведущих телеканалов и радиостанций.
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