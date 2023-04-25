https://ria.ru/20230425/vlasova-1867616900.html

Директор Наталии Власовой рассказал о состоянии певицы

Директор Наталии Власовой рассказал о состоянии певицы - РИА Новости, 25.04.2023

Директор Наталии Власовой рассказал о состоянии певицы

Алексей Карпов, PR-директор певицы Наталии Власовой в интервью "Пятому каналу" подтвердил ее госпитализацию, а также рассказал о прогнозе врачей. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:38

2023-04-25T15:38

2023-04-25T15:39

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знаменитости

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Алексей Карпов, PR-директор певицы Наталии Власовой в интервью "Пятому каналу" подтвердил ее госпитализацию, а также рассказал о прогнозе врачей. По его словам, артистку госпитализировали в ночь с 23 на 24 апреля после того, как ей стало плохо во время выступления. В беседе с журналистами он также рассказал о том, как себя сейчас чувствует исполнительница хита "Я у твоих ног".По данным СМИ, состояние здоровья 44-летней певицы ухудшилось из-за проблем с сердцем. Ей провели операцию и подключили к аппарату ИВЛ. Близкий к Власовой источник рассказал, что у нее отек легких. Но родные и друзья певицы пока не комментировали эту информацию.Наталия Власова стала популярна в конце 1990-х после выхода хита "Я у твоих ног". За эту композицию она дважды удостоилась престижной премии "Золотой Граммофон". Артистку также полюбили за такие песни, как "Не беда разлука", "Знай" и "Это будет радость", которые в начале 2000-х звучали в эфирах ведущих телеканалов и радиостанций.

https://ria.ru/20230331/drozdov-1861859196.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости