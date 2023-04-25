https://ria.ru/20230425/vikipediya-1867528572.html
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии" - РИА Новости, 25.04.2023
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:12
2023-04-25T11:12
2023-04-25T11:12
россия
wikipedia
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в России информации, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Wikimedia Foundation, Ink наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласил решение судья. Протокол был составлен за отказ ограничивать доступ к информации, оправдывающей деятельность запрещенной в России экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. Всего по протоколам о неудалении запрещенного контента фонд Wikimedia оштрафован почти на 15 миллионов рублей. "Таблиги Джамаат"* запрещена в РФ в 2009 году. Верховный суд постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230420/vikipediya-1866585018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, wikipedia
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"
Суд оштрафовал Wikimedia еще на 800 тысяч рублей за отказ удалить статью из "Википедии"
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в России информации, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Wikimedia Foundation, Ink наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласил решение судья.
Протокол был составлен за отказ ограничивать доступ к информации, оправдывающей деятельность запрещенной в России экстремистской организации "Таблиги Джамаат
"*.
Всего по протоколам о неудалении запрещенного контента фонд Wikimedia оштрафован почти на 15 миллионов рублей.
"Таблиги Джамаат"* запрещена в РФ в 2009 году. Верховный суд постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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