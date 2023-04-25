Рейтинг@Mail.ru
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии" - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/vikipediya-1867528572.html
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии" - РИА Новости, 25.04.2023
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:12
2023-04-25T11:12
россия
wikipedia
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в России информации, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Wikimedia Foundation, Ink наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласил решение судья. Протокол был составлен за отказ ограничивать доступ к информации, оправдывающей деятельность запрещенной в России экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. Всего по протоколам о неудалении запрещенного контента фонд Wikimedia оштрафован почти на 15 миллионов рублей. "Таблиги Джамаат"* запрещена в РФ в 2009 году. Верховный суд постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230420/vikipediya-1866585018.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, wikipedia
Россия, Wikipedia
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"

Суд оштрафовал Wikimedia еще на 800 тысяч рублей за отказ удалить статью из "Википедии"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в России информации, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Wikimedia Foundation, Ink наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласил решение судья.
Протокол был составлен за отказ ограничивать доступ к информации, оправдывающей деятельность запрещенной в России экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
Всего по протоколам о неудалении запрещенного контента фонд Wikimedia оштрафован почти на 15 миллионов рублей.
"Таблиги Джамаат"* запрещена в РФ в 2009 году. Верховный суд постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В Совете Федерации рассказали о будущем "Википедии" в России
20 апреля, 12:46
 
РоссияWikipedia
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала