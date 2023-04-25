https://ria.ru/20230425/vikipediya-1867528572.html

Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"

Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии" - РИА Новости, 25.04.2023

Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:12

2023-04-25T11:12

2023-04-25T11:12

россия

wikipedia

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в России информации, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Wikimedia Foundation, Ink наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - огласил решение судья. Протокол был составлен за отказ ограничивать доступ к информации, оправдывающей деятельность запрещенной в России экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. Всего по протоколам о неудалении запрещенного контента фонд Wikimedia оштрафован почти на 15 миллионов рублей. "Таблиги Джамаат"* запрещена в РФ в 2009 году. Верховный суд постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230420/vikipediya-1866585018.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, wikipedia