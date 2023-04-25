https://ria.ru/20230425/vertolet-1867486196.html

В Волгоградской области разбился вертолет санавиации, пилот погиб

В Волгоградской области разбился вертолет санавиации, пилот погиб - РИА Новости, 25.04.2023

В Волгоградской области разбился вертолет санавиации, пилот погиб

Вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб, сообщили журналистам в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T06:51

2023-04-25T06:51

2023-04-25T10:11

происшествия

волгоградская область

городищенский район

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ВОЛГОГРАД, 25 апр — РИА Новости. Вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб, сообщили журналистам в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.Крушение произошло в Городищенском районе."Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте", — сообщили в ведомстве.Тип разбившегося вертолета не называется. По факту крушения Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230411/reklama-1864506268.html

волгоградская область

городищенский район

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2023

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происшествия, волгоградская область, городищенский район