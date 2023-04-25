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В Волгоградской области разбился вертолет санавиации, пилот погиб - РИА Новости, 25.04.2023
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06:51 25.04.2023 (обновлено: 10:11 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/vertolet-1867486196.html
В Волгоградской области разбился вертолет санавиации, пилот погиб
В Волгоградской области разбился вертолет санавиации, пилот погиб - РИА Новости, 25.04.2023
В Волгоградской области разбился вертолет санавиации, пилот погиб
Вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб, сообщили журналистам в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T06:51
2023-04-25T10:11
происшествия
волгоградская область
городищенский район
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ВОЛГОГРАД, 25 апр — РИА Новости. Вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб, сообщили журналистам в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.Крушение произошло в Городищенском районе."Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте", — сообщили в ведомстве.Тип разбившегося вертолета не называется. По факту крушения Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
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происшествия, волгоградская область, городищенский район
Происшествия, Волгоградская область, Городищенский район
В Волгоградской области разбился вертолет санавиации, пилот погиб

В Волгоградской области при возвращении на базу упал вертолет санавиации, пилот погиб

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФВ поле вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области обнаружен упавший вертолет марки "Ансат"
В поле вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области обнаружен упавший вертолет марки Ансат - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
В поле вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области обнаружен упавший вертолет марки "Ансат"
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 25 апр — РИА Новости. Вертолет санавиации упал при возвращении на базу в Волгоградской области, пилот погиб, сообщили журналистам в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.
Крушение произошло в Городищенском районе.
"Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте", — сообщили в ведомстве.
Тип разбившегося вертолета не называется. По факту крушения Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
На месте падения рекламной конструкции в районе спортивного комплекса G-Drive Арена города Омска - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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ПроисшествияВолгоградская областьГородищенский район
 
 
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