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Саудовский журнал подтвердил эффективность "Спутника V" - РИА Новости, 25.04.2023
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13:41 25.04.2023 (обновлено: 13:47 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/vaktsina-1867584072.html
Саудовский журнал подтвердил эффективность "Спутника V"
Саудовский журнал подтвердил эффективность "Спутника V" - РИА Новости, 25.04.2023
Саудовский журнал подтвердил эффективность "Спутника V"
Ведущий медицинский журнал Саудовской Аравии Journal of Infection and Public Health опубликовал исследование ученых из России, которое продемонстрировало... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:41
2023-04-25T13:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
российский фонд прямых инвестиций
вакцина "спутник v"
саудовская аравия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ведущий медицинский журнал Саудовской Аравии Journal of Infection and Public Health опубликовал исследование ученых из России, которое продемонстрировало высокую эффективность вакцины "Спутник V" против летальных случаев коронавируса, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В исследование были включены данные более 128 тысяч жителей Москвы, разделенных на группы вакцинированных "Спутником V", а также переболевших коронавирусом и контрольную группу без иммунитета к SARS-CoV-2. "Проанализированы данные о смерти среди участников исследования, произошедшие с 1 июня по 31 августа 2021 года. Эффективность против летальных случаев составила 96% при вакцинации обоими компонентами "Спутника V", при этом среди лиц моложе 50 лет эффективность достигла 100%", - сообщает РФПИ. Авторы утверждают, что это первое исследование, демонстрирующее эффективность "Спутника V" в снижении смертности от коронавируса в период преобладания дельта-варианта. Исследование также оценивало влияние вакцинации "Спутником V" на общую, не связанную с коронавирусом смертность и подтвердило полную безопасность препарата: продемонстрировано отсутствие повышения смертности от побочных эффектов вакцинации, включая смерть от сосудистых или онкологических осложнений. "Спутник V" является одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в мире и наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России. РФПИ сыграл решающую роль в создании и финансировании триады "тесты-препарат-вакцина" против коронавируса, которая позволила спасти миллионы жизней более чем в 30 странах мира. Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиарда человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах. "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит.
https://ria.ru/20221029/vaktsina-1827545801.html
https://ria.ru/20230110/vaktsiny-1843856584.html
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распространение коронавируса, коронавирус в россии, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", саудовская аравия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Российский фонд прямых инвестиций, Вакцина "Спутник V", Саудовская Аравия
Саудовский журнал подтвердил эффективность "Спутника V"

Саудовский журнал подтвердил эффективность "Спутника V" от летальных случаев COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ведущий медицинский журнал Саудовской Аравии Journal of Infection and Public Health опубликовал исследование ученых из России, которое продемонстрировало высокую эффективность вакцины "Спутник V" против летальных случаев коронавируса, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В исследование были включены данные более 128 тысяч жителей Москвы, разделенных на группы вакцинированных "Спутником V", а также переболевших коронавирусом и контрольную группу без иммунитета к SARS-CoV-2.
"Проанализированы данные о смерти среди участников исследования, произошедшие с 1 июня по 31 августа 2021 года. Эффективность против летальных случаев составила 96% при вакцинации обоими компонентами "Спутника V", при этом среди лиц моложе 50 лет эффективность достигла 100%", - сообщает РФПИ.
Авторы утверждают, что это первое исследование, демонстрирующее эффективность "Спутника V" в снижении смертности от коронавируса в период преобладания дельта-варианта. Исследование также оценивало влияние вакцинации "Спутником V" на общую, не связанную с коронавирусом смертность и подтвердило полную безопасность препарата: продемонстрировано отсутствие повышения смертности от побочных эффектов вакцинации, включая смерть от сосудистых или онкологических осложнений.
Доброволец во время вакцинации раствором для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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"Спутник V" является одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в мире и наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России. РФПИ сыграл решающую роль в создании и финансировании триады "тесты-препарат-вакцина" против коронавируса, которая позволила спасти миллионы жизней более чем в 30 странах мира.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиарда человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах. "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссийский фонд прямых инвестицийВакцина "Спутник V"Саудовская Аравия
 
 
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