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Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов - РИА Новости, 25.04.2023
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19:53 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/vagony-1867725736.html
Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов
Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов - РИА Новости, 25.04.2023
Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов
Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов, из-за чего на маршруты возвращают уже списанную технику, сообщает во вторник Чешское радио. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:53
2023-04-25T19:53
чехия
в мире
железная дорога
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов, из-за чего на маршруты возвращают уже списанную технику, сообщает во вторник Чешское радио. По информации радиостанции, национальный перевозчик испытывает дефицит региональных составов и поездов дальнего следования. В настоящее время на разных стадиях производства находятся 200 составов. Компания объявила тендер еще на 200 поездов общей стоимостью более 86 миллиардов крон (ок. 4 миллиардов долларов). Как сообщают радио представители частных компаний, осуществляющих транспортные услуги на территории Чехии, дефицит касается не только поездов, но и персонала. "Уже долгое время мы, как и остальные перевозчики, испытываем недостаток профессионалов в области обслуживания и проведения ремонтных работ", - сказала в интервью Чешскому радио представитель компании RegioJet Александра Яноушек Костржицова. Проблему с поездами и персоналом представители железнодорожных компаний пытаются решить с помощью закупки поездов в Германии и Словакии и привлекая специалистов из-за рубежа, но ситуация осложняется долгими сроками поставки поездов и языковым барьером потенциальных работников, говорится в статье.
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чехия, в мире, железная дорога
Чехия, В мире, Железная дорога
Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов

Чехия возвращает списанные железнодорожные составы из-за крупного дефицита

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖелезная дорога в Праге
Железная дорога в Праге - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Железная дорога в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов, из-за чего на маршруты возвращают уже списанную технику, сообщает во вторник Чешское радио.
«
"Там, где не хватает вагонов повышенной комфортности… приходится использовать стандартные вагоны, чтобы заполнить состав. Кроме этого, нам приходится использовать вагоны, которые уже были выведены из эксплуатации и применяются только в исключительных случаях", - сказал Чешскому радио заместитель директора Чешских железных дорог Йиржи Ешета.
По информации радиостанции, национальный перевозчик испытывает дефицит региональных составов и поездов дальнего следования. В настоящее время на разных стадиях производства находятся 200 составов. Компания объявила тендер еще на 200 поездов общей стоимостью более 86 миллиардов крон (ок. 4 миллиардов долларов).
Как сообщают радио представители частных компаний, осуществляющих транспортные услуги на территории Чехии, дефицит касается не только поездов, но и персонала.
"Уже долгое время мы, как и остальные перевозчики, испытываем недостаток профессионалов в области обслуживания и проведения ремонтных работ", - сказала в интервью Чешскому радио представитель компании RegioJet Александра Яноушек Костржицова.
Проблему с поездами и персоналом представители железнодорожных компаний пытаются решить с помощью закупки поездов в Германии и Словакии и привлекая специалистов из-за рубежа, но ситуация осложняется долгими сроками поставки поездов и языковым барьером потенциальных работников, говорится в статье.
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