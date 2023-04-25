https://ria.ru/20230425/vagony-1867725736.html
Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов
Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов - РИА Новости, 25.04.2023
Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов
Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов, из-за чего на маршруты возвращают уже списанную технику, сообщает во вторник Чешское радио. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:53
2023-04-25T19:53
2023-04-25T19:53
чехия
в мире
железная дорога
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов, из-за чего на маршруты возвращают уже списанную технику, сообщает во вторник Чешское радио. По информации радиостанции, национальный перевозчик испытывает дефицит региональных составов и поездов дальнего следования. В настоящее время на разных стадиях производства находятся 200 составов. Компания объявила тендер еще на 200 поездов общей стоимостью более 86 миллиардов крон (ок. 4 миллиардов долларов). Как сообщают радио представители частных компаний, осуществляющих транспортные услуги на территории Чехии, дефицит касается не только поездов, но и персонала. "Уже долгое время мы, как и остальные перевозчики, испытываем недостаток профессионалов в области обслуживания и проведения ремонтных работ", - сказала в интервью Чешскому радио представитель компании RegioJet Александра Яноушек Костржицова. Проблему с поездами и персоналом представители железнодорожных компаний пытаются решить с помощью закупки поездов в Германии и Словакии и привлекая специалистов из-за рубежа, но ситуация осложняется долгими сроками поставки поездов и языковым барьером потенциальных работников, говорится в статье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, в мире, железная дорога
Чехия, В мире, Железная дорога
Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов
Чехия возвращает списанные железнодорожные составы из-за крупного дефицита
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости.
Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов, из-за чего на маршруты возвращают уже списанную технику, сообщает во вторник Чешское радио
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"Там, где не хватает вагонов повышенной комфортности… приходится использовать стандартные вагоны, чтобы заполнить состав. Кроме этого, нам приходится использовать вагоны, которые уже были выведены из эксплуатации и применяются только в исключительных случаях", - сказал Чешскому радио заместитель директора Чешских железных дорог Йиржи Ешета.
По информации радиостанции, национальный перевозчик испытывает дефицит региональных составов и поездов дальнего следования. В настоящее время на разных стадиях производства находятся 200 составов. Компания объявила тендер еще на 200 поездов общей стоимостью более 86 миллиардов крон (ок. 4 миллиардов долларов).
Как сообщают радио представители частных компаний, осуществляющих транспортные услуги на территории Чехии, дефицит касается не только поездов, но и персонала.
"Уже долгое время мы, как и остальные перевозчики, испытываем недостаток профессионалов в области обслуживания и проведения ремонтных работ", - сказала в интервью Чешскому радио представитель компании RegioJet Александра Яноушек Костржицова.
Проблему с поездами и персоналом представители железнодорожных компаний пытаются решить с помощью закупки поездов в Германии
и Словакии
и привлекая специалистов из-за рубежа, но ситуация осложняется долгими сроками поставки поездов и языковым барьером потенциальных работников, говорится в статье.
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