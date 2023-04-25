https://ria.ru/20230425/vagony-1867725736.html

Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов

Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов - РИА Новости, 25.04.2023

Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов

Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов, из-за чего на маршруты возвращают уже списанную технику, сообщает во вторник Чешское радио. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T19:53

2023-04-25T19:53

2023-04-25T19:53

чехия

в мире

железная дорога

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Чехия столкнулась с крупным дефицитом железнодорожных составов, из-за чего на маршруты возвращают уже списанную технику, сообщает во вторник Чешское радио. По информации радиостанции, национальный перевозчик испытывает дефицит региональных составов и поездов дальнего следования. В настоящее время на разных стадиях производства находятся 200 составов. Компания объявила тендер еще на 200 поездов общей стоимостью более 86 миллиардов крон (ок. 4 миллиардов долларов). Как сообщают радио представители частных компаний, осуществляющих транспортные услуги на территории Чехии, дефицит касается не только поездов, но и персонала. "Уже долгое время мы, как и остальные перевозчики, испытываем недостаток профессионалов в области обслуживания и проведения ремонтных работ", - сказала в интервью Чешскому радио представитель компании RegioJet Александра Яноушек Костржицова. Проблему с поездами и персоналом представители железнодорожных компаний пытаются решить с помощью закупки поездов в Германии и Словакии и привлекая специалистов из-за рубежа, но ситуация осложняется долгими сроками поставки поездов и языковым барьером потенциальных работников, говорится в статье.

https://ria.ru/20230421/relsy-1866971207.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

чехия, в мире, железная дорога