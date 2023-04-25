https://ria.ru/20230425/ussr-1867484871.html
В Крыму предложили отменить решение о передаче полуострова в состав УССР
В Крыму предложили отменить решение о передаче полуострова в состав УССР - РИА Новости, 25.04.2023
В Крыму предложили отменить решение о передаче полуострова в состав УССР
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году и выступил за его... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T06:13
2023-04-25T06:13
2023-04-25T15:18
россия
украина
рсфср
константин затулин
владимир путин
госдума рф
оон
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:308:2730:1844_1920x0_80_0_0_5197379aa6846b9f757d6200a6d56ba2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году и выступил за его отмену.Ранее с подобным предложением также выступил депутат Госдумы Константин Затулин. "Мы тоже проводили юридическую экспертизу этого вопроса и тоже имеем все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными. Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время", — сказал РИА Новости Константинов.По его словам, депутат Затулин является давним и проверенным другом Крыма, который много лет занимался вопросом о правомочности передачи Крыма в состав УССР."У него имеется мощная правовая база, доказывающая юридическую ничтожность тех актов, которыми она была оформлена. Кто инициирует этот процесс — не так уж важно. Но мы обязательно объединим усилия и с депутатом Госдумы Затулиным, и со всеми нашими союзниками по этому благородному делу и доведем его до логического завершения", — сказал глава парламента.
https://ria.ru/20230424/krym-1867461915.html
https://ria.ru/20230423/krym-1867172110.html
россия
украина
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fe93c4bc04f52f710f1de95388271a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, рсфср, константин затулин, владимир путин, госдума рф, оон, владимир константинов
Россия, Украина, РСФСР, Константин Затулин, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН, Владимир Константинов
В Крыму предложили отменить решение о передаче полуострова в состав УССР
Константинов назвал нелегитимным решение 1954 года о передаче полуострова в состав УССР
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году и выступил за его отмену.
Ранее с подобным предложением также выступил депутат Госдумы Константин Затулин
.
Американский генерал объяснил, для чего Запад планирует захват Крыма
"Мы тоже проводили юридическую экспертизу этого вопроса и тоже имеем все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными. Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время", — сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, депутат Затулин является давним и проверенным другом Крыма, который много лет занимался вопросом о правомочности передачи Крыма в состав УССР.
"У него имеется мощная правовая база, доказывающая юридическую ничтожность тех актов, которыми она была оформлена. Кто инициирует этот процесс — не так уж важно. Но мы обязательно объединим усилия и с депутатом Госдумы Затулиным, и со всеми нашими союзниками по этому благородному делу и доведем его до логического завершения", — сказал глава парламента.
В ГД назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада