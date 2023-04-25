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В Крыму предложили отменить решение о передаче полуострова в состав УССР - РИА Новости, 25.04.2023
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06:13 25.04.2023 (обновлено: 15:18 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/ussr-1867484871.html
В Крыму предложили отменить решение о передаче полуострова в состав УССР
В Крыму предложили отменить решение о передаче полуострова в состав УССР - РИА Новости, 25.04.2023
В Крыму предложили отменить решение о передаче полуострова в состав УССР
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году и выступил за его... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T06:13
2023-04-25T15:18
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украина
рсфср
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владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году и выступил за его отмену.Ранее с подобным предложением также выступил депутат Госдумы Константин Затулин. "Мы тоже проводили юридическую экспертизу этого вопроса и тоже имеем все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными. Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время", — сказал РИА Новости Константинов.По его словам, депутат Затулин является давним и проверенным другом Крыма, который много лет занимался вопросом о правомочности передачи Крыма в состав УССР."У него имеется мощная правовая база, доказывающая юридическую ничтожность тех актов, которыми она была оформлена. Кто инициирует этот процесс — не так уж важно. Но мы обязательно объединим усилия и с депутатом Госдумы Затулиным, и со всеми нашими союзниками по этому благородному делу и доведем его до логического завершения", — сказал глава парламента.
https://ria.ru/20230424/krym-1867461915.html
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россия, украина, рсфср, константин затулин, владимир путин, госдума рф, оон, владимир константинов
Россия, Украина, РСФСР, Константин Затулин, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН, Владимир Константинов
В Крыму предложили отменить решение о передаче полуострова в состав УССР

Константинов назвал нелегитимным решение 1954 года о передаче полуострова в состав УССР

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году и выступил за его отмену.
Ранее с подобным предложением также выступил депутат Госдумы Константин Затулин.
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"Мы тоже проводили юридическую экспертизу этого вопроса и тоже имеем все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными. Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время", — сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, депутат Затулин является давним и проверенным другом Крыма, который много лет занимался вопросом о правомочности передачи Крыма в состав УССР.
"У него имеется мощная правовая база, доказывающая юридическую ничтожность тех актов, которыми она была оформлена. Кто инициирует этот процесс — не так уж важно. Но мы обязательно объединим усилия и с депутатом Госдумы Затулиным, и со всеми нашими союзниками по этому благородному делу и доведем его до логического завершения", — сказал глава парламента.
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РоссияУкраинаРСФСРКонстантин ЗатулинВладимир ПутинГосдума РФООНВладимир Константинов
 
 
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