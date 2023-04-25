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В Госдуме предложили проводить уроки в школах на открытом воздухе - РИА Новости, 25.04.2023
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12:36 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/urok-1867553479.html
В Госдуме предложили проводить уроки в школах на открытом воздухе
В Госдуме предложили проводить уроки в школах на открытом воздухе - РИА Новости, 25.04.2023
В Госдуме предложили проводить уроки в школах на открытом воздухе
Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов направил главе Минпросвешения Сергею Кравцову письмо с просьбой рассмотреть инициативу о возможности проведения в школах... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:36
2023-04-25T12:36
общество
борис чернышов (депутат)
сергей кравцов
госдума рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов направил главе Минпросвешения Сергею Кравцову письмо с просьбой рассмотреть инициативу о возможности проведения в школах раз в неделю урока на свежем воздухе, его копия имеется в распоряжении РИА Новости. "Общая продолжительность пребывания на открытом воздухе, включая дорогу в школу и обратно, а также подвижные игры и спортивные развлечения на воздухе, по мнению многих экспертов, да и родителей, должны составлять не менее 40 минут для школьников. В связи с этим прошу рассмотреть инициативу о возможности обязать школы проводить хотя бы один урок в неделю на свежем воздухе, когда там тёплая погода", - говорится в тексте письма. По оценкам экспертов, такие занятия позволяют детям улучшить концентрацию внимания, способствуют хорошему сну, снижают стресс, поднимают концентрацию внимания ребенка, отметил он. "Большинство учащихся проводят свой день в школе в сидячем положении, в лучшем случае вставая, чтобы выйти в буфет. Это плохо сказывается на здоровье. А подобные уроки позволят детям развиваться еще и физически", - также сообщил он.
https://ria.ru/20230420/professiya-1866553776.html
РИА Новости
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общество, борис чернышов (депутат), сергей кравцов, госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Сергей Кравцов, Госдума РФ
В Госдуме предложили проводить уроки в школах на открытом воздухе

Вице-спикер ГД Чернышов предложил проводить хотя бы один урок в неделю на свежем воздухе

© РИА Новости / Кирилл БрагаШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Школьники на уроке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов направил главе Минпросвешения Сергею Кравцову письмо с просьбой рассмотреть инициативу о возможности проведения в школах раз в неделю урока на свежем воздухе, его копия имеется в распоряжении РИА Новости.
"Общая продолжительность пребывания на открытом воздухе, включая дорогу в школу и обратно, а также подвижные игры и спортивные развлечения на воздухе, по мнению многих экспертов, да и родителей, должны составлять не менее 40 минут для школьников. В связи с этим прошу рассмотреть инициативу о возможности обязать школы проводить хотя бы один урок в неделю на свежем воздухе, когда там тёплая погода", - говорится в тексте письма.
По оценкам экспертов, такие занятия позволяют детям улучшить концентрацию внимания, способствуют хорошему сну, снижают стресс, поднимают концентрацию внимания ребенка, отметил он.
"Большинство учащихся проводят свой день в школе в сидячем положении, в лучшем случае вставая, чтобы выйти в буфет. Это плохо сказывается на здоровье. А подобные уроки позволят детям развиваться еще и физически", - также сообщил он.
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ОбществоБорис Чернышов (депутат)Сергей КравцовГосдума РФ
 
 
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