https://ria.ru/20230425/urgant-1867509064.html
"Я не могу без тебя": Ургант рассказал о беседе с Пугачевой
"Я не могу без тебя": Ургант рассказал о беседе с Пугачевой - РИА Новости, 25.04.2023
"Я не могу без тебя": Ургант рассказал о беседе с Пугачевой
Шоумен и музыкант Иван Ургант в интервью "Коммерсанту" раскрыл детали беседы с Аллой Пугачевой о ее песне "Я не могу без тебя". РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:25
2023-04-25T11:25
2023-04-25T11:25
шоубиз
алла пугачева
иван ургант
музыка
ретро
знаменитости
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Шоумен и музыкант Иван Ургант в интервью "Коммерсанту" раскрыл детали беседы с Аллой Пугачевой о ее песне "Я не могу без тебя". Он обратился к артистке и автору композиции Юрию Чернавскому, чтобы получить разрешение на запись ремейка. Обновленная версия песни вышла несколько дней назад в Сети, в том числе на YouTube. В звуковом ряде звучит вокал Урганта, а также Пугачевой. Как отметил шоумен, он не смог представить другой женский голос. Музыкант также признался, что обложку с Аллой Пугачевой для его сингла сделала нейросеть. Оригинал песни "Я не могу без тебя" был записан Юрием Чернавским и Аллой Пугачевой в конце 1980-х годов. Композиция вышла на совместном сборнике композитора и исполнительницы в 2013-м.
https://ria.ru/20230421/urgant-1866836097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, иван ургант, музыка, ретро, знаменитости
Шоубиз, Алла Пугачева, Иван Ургант, Музыка, ретро, Знаменитости
"Я не могу без тебя": Ургант рассказал о беседе с Пугачевой
Иван Ургант раскрыл детали беседы с Аллой Пугачевой о ее песне "Я не могу без тебя"
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Шоумен и музыкант Иван Ургант в интервью "Коммерсанту" раскрыл
детали беседы с Аллой Пугачевой о ее песне "Я не могу без тебя".
Он обратился к артистке и автору композиции Юрию Чернавскому, чтобы получить разрешение на запись ремейка.
«
"Не знал, хочет ли этого Алла, нужно ли ей это. Я не знал, согласится ли Чернавский. Но они оба повели себя феноменально. Юра сказал: "Я тебе доверяю, делай". Пугачевой я позвонил и сказал идиотскую фразу: "Алла Борисовна, я хочу завтра сделать вам сюрприз и хочу вас об этом предупредить". Она не вникала в суть, но сказала, что очень любит эту песню", – поделился Ургант.
Обновленная версия песни вышла несколько дней назад в Сети, в том числе на YouTube. В звуковом ряде звучит вокал Урганта, а также Пугачевой. Как отметил шоумен, он не смог представить другой женский голос.
«
"То, как Пугачева поет эти слова — "Я не могу без тебя", — меня обезоруживает. Изначально была идея просто получить права на песню и записать дуэт с какой-либо певицей. Но я понял, что спеть вместо Аллы не сможет никто", – подчеркнул Ургант.
Музыкант также признался, что обложку с Аллой Пугачевой для его сингла сделала нейросеть.
Оригинал песни "Я не могу без тебя" был записан Юрием Чернавским и Аллой Пугачевой в конце 1980-х годов. Композиция вышла на совместном сборнике композитора и исполнительницы в 2013-м.
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