https://ria.ru/20230425/urgant-1867509064.html

"Я не могу без тебя": Ургант рассказал о беседе с Пугачевой

"Я не могу без тебя": Ургант рассказал о беседе с Пугачевой - РИА Новости, 25.04.2023

"Я не могу без тебя": Ургант рассказал о беседе с Пугачевой

Шоумен и музыкант Иван Ургант в интервью "Коммерсанту" раскрыл детали беседы с Аллой Пугачевой о ее песне "Я не могу без тебя". РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:25

2023-04-25T11:25

2023-04-25T11:25

шоубиз

алла пугачева

иван ургант

музыка

ретро

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Шоумен и музыкант Иван Ургант в интервью "Коммерсанту" раскрыл детали беседы с Аллой Пугачевой о ее песне "Я не могу без тебя". Он обратился к артистке и автору композиции Юрию Чернавскому, чтобы получить разрешение на запись ремейка. Обновленная версия песни вышла несколько дней назад в Сети, в том числе на YouTube. В звуковом ряде звучит вокал Урганта, а также Пугачевой. Как отметил шоумен, он не смог представить другой женский голос. Музыкант также признался, что обложку с Аллой Пугачевой для его сингла сделала нейросеть. Оригинал песни "Я не могу без тебя" был записан Юрием Чернавским и Аллой Пугачевой в конце 1980-х годов. Композиция вышла на совместном сборнике композитора и исполнительницы в 2013-м.

https://ria.ru/20230421/urgant-1866836097.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, иван ургант, музыка, ретро, знаменитости