https://ria.ru/20230425/upravlenie-1867749883.html

Путин передал Росимуществу управление над долями в "Юнипро" и "Фортум"

Путин передал Росимуществу управление над долями в "Юнипро" и "Фортум" - РИА Новости, 25.04.2023

Путин передал Росимуществу управление над долями в "Юнипро" и "Фортум"

Президент России Владимир Путин утвердил перечень иностранных активов, которые попадают во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T23:46

2023-04-25T23:46

2023-04-25T23:46

экономика

россия

владимир путин

фортум

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

uniper

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень иностранных активов, которые попадают во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом, среди них - доли в "Фортум" и" Юнипро", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных... капиталах российских юридических лиц и имущественных лиц, в отношении которых вводится временное управление", - говорится в тексте указа. Среди перечня, передаваемого во временное управление Росимуществу, называются 83,73% в "Юнипро", принадлежащих Uniper, 69,8807% в "Фортуме" , принадлежащих Fortum Russia и 28,3488% в "Фортуме", принадлежащих Fortum Holding.Указ президента вступил в силу с 25 апреля. В целом утвержденный перечень состоит из пяти разделов: "Движимое имущество", "Недвижимое имущество", "Ценные бумаги", "Доли в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц" и "Имущественные права"."Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. В состав компании входят 5 ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. Международному энергоконцерну Uniper SE принадлежит 83,73% акций "Юнипро".Российский дивизион финской группы Fortum включает в себя энергокомпанию "Фортум", а также участие Fortum в ТГК-1 (29,5%). В уставном капитале "Фортума" 69,9% принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% - Fortum Holding B.V.

https://ria.ru/20230425/aktivy-1867743348.html

https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844659783.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, фортум, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), uniper