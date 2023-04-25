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Путин передал Росимуществу управление над долями в "Юнипро" и "Фортум" - РИА Новости, 25.04.2023
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23:46 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/upravlenie-1867749883.html
Путин передал Росимуществу управление над долями в "Юнипро" и "Фортум"
Путин передал Росимуществу управление над долями в "Юнипро" и "Фортум" - РИА Новости, 25.04.2023
Путин передал Росимуществу управление над долями в "Юнипро" и "Фортум"
Президент России Владимир Путин утвердил перечень иностранных активов, которые попадают во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T23:46
2023-04-25T23:46
экономика
россия
владимир путин
фортум
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
uniper
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень иностранных активов, которые попадают во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом, среди них - доли в "Фортум" и" Юнипро", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных... капиталах российских юридических лиц и имущественных лиц, в отношении которых вводится временное управление", - говорится в тексте указа. Среди перечня, передаваемого во временное управление Росимуществу, называются 83,73% в "Юнипро", принадлежащих Uniper, 69,8807% в "Фортуме" , принадлежащих Fortum Russia и 28,3488% в "Фортуме", принадлежащих Fortum Holding.Указ президента вступил в силу с 25 апреля. В целом утвержденный перечень состоит из пяти разделов: "Движимое имущество", "Недвижимое имущество", "Ценные бумаги", "Доли в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц" и "Имущественные права"."Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. В состав компании входят 5 ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. Международному энергоконцерну Uniper SE принадлежит 83,73% акций "Юнипро".Российский дивизион финской группы Fortum включает в себя энергокомпанию "Фортум", а также участие Fortum в ТГК-1 (29,5%). В уставном капитале "Фортума" 69,9% принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% - Fortum Holding B.V.
https://ria.ru/20230425/aktivy-1867743348.html
https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844659783.html
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экономика, россия, владимир путин, фортум, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), uniper
Экономика, Россия, Владимир Путин, Фортум, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Uniper
Путин передал Росимуществу управление над долями в "Юнипро" и "Фортум"

Путин передал Росимуществу временное управление над долями в "Юнипро" и "Фортум"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень иностранных активов, которые попадают во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом, среди них - доли в "Фортум" и" Юнипро", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных... капиталах российских юридических лиц и имущественных лиц, в отношении которых вводится временное управление", - говорится в тексте указа.
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Среди перечня, передаваемого во временное управление Росимуществу, называются 83,73% в "Юнипро", принадлежащих Uniper, 69,8807% в "Фортуме" , принадлежащих Fortum Russia и 28,3488% в "Фортуме", принадлежащих Fortum Holding.
Указ президента вступил в силу с 25 апреля. В целом утвержденный перечень состоит из пяти разделов: "Движимое имущество", "Недвижимое имущество", "Ценные бумаги", "Доли в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц" и "Имущественные права".
"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. В состав компании входят 5 ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. Международному энергоконцерну Uniper SE принадлежит 83,73% акций "Юнипро".
Российский дивизион финской группы Fortum включает в себя энергокомпанию "Фортум", а также участие Fortum в ТГК-1 (29,5%). В уставном капитале "Фортума" 69,9% принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% - Fortum Holding B.V.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФортумФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Uniper
 
 
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