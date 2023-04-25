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Кулеба назвал условия Украины по мирному плану - РИА Новости, 26.04.2023
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23:35 25.04.2023 (обновлено: 00:33 26.04.2023)
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867749510.html
Кулеба назвал условия Украины по мирному плану
Кулеба назвал условия Украины по мирному плану - РИА Новости, 26.04.2023
Кулеба назвал условия Украины по мирному плану
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать любой мирный план, который не приведет к заморозке конфликта или территориальным уступкам. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-25T23:35
2023-04-26T00:33
в мире
украина
киев
москва
луис инасиу лула да силва
дмитрий кулеба
мауру виейра
мид украины
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать любой мирный план, который не приведет к заморозке конфликта или территориальным уступкам. Он отметил, что, если президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов принять в своей стране коалицию стран, которые стремятся к миру "на основе этих двух принципов", то Киев готов к обсуждению. Ранее Лула да Силва заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. Британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру отмечала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба " с участием Китая для разрешения конфликта на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230425/pomosch-1867734142.html
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в мире, украина, киев, москва, луис инасиу лула да силва, дмитрий кулеба, мауру виейра, мид украины
В мире, Украина, Киев, Москва, Луис Инасиу Лула да Силва, Дмитрий Кулеба, Мауру Виейра, МИД Украины
Кулеба назвал условия Украины по мирному плану

Глава МИД Украины Кулеба: Киев обсудит любой мирный план, не приводящий к сдаче территорий

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать любой мирный план, который не приведет к заморозке конфликта или территориальным уступкам.
«
"Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не ведет к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала территории России", - заявил Кулеба в интервью телеканалу CNN.
Он отметил, что, если президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов принять в своей стране коалицию стран, которые стремятся к миру "на основе этих двух принципов", то Киев готов к обсуждению.
Ранее Лула да Силва заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи Украине
Вчера, 20:57
Британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру отмечала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба " с участием Китая для разрешения конфликта на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Какая-то шизофреническая логика. Лавров о заявлениях Запада про переговоры Москвы и Киева - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Лавров назвал логику Запада о переговорах Москвы с Киевом шизофренической
Вчера, 21:08
 
В миреУкраинаКиевМоскваЛуис Инасиу Лула да СилваДмитрий КулебаМауру ВиейраМИД Украины
 
 
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