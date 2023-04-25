Рейтинг@Mail.ru
"Исчезнет областной центр". Зеленскому сообщили ужасающие новости о ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 25.04.2023 (обновлено: 20:54 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867726830.html
"Исчезнет областной центр". Зеленскому сообщили ужасающие новости о ВСУ
"Исчезнет областной центр". Зеленскому сообщили ужасающие новости о ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023
"Исчезнет областной центр". Зеленскому сообщили ужасающие новости о ВСУ
Продолжение конфликта на Украине приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих ВСУ и демографической катастрофе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:05
2023-04-25T20:54
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
олег соскин
специальная военная операция на украине
леонид кучма
житомир
скотт риттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих ВСУ и демографической катастрофе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.В начале апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Киев пытается занизить свои потери, но в действительности они намного больше официально озвученных цифр.По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли в феврале сообщил о гибели 250 тысяч украинских военных.
https://ria.ru/20230425/vsu-1867650521.html
украина
житомир
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, олег соскин, леонид кучма, житомир, скотт риттер, сша, в мире
Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Олег Соскин, Специальная военная операция на Украине, Леонид Кучма, Житомир, Скотт Риттер, США, В мире
"Исчезнет областной центр". Зеленскому сообщили ужасающие новости о ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: в ближайшие месяцы ВСУ потеряют сотни тысяч солдат

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих ВСУ и демографической катастрофе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Еще пара месяцев такой войны — и с карты Украины демографически исчезнет целый областной центр типа Житомира или Чернигова", — спрогнозировал эксперт.

В начале апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Киев пытается занизить свои потери, но в действительности они намного больше официально озвученных цифр.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли в феврале сообщил о гибели 250 тысяч украинских военных.
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
"Сильный натиск". В США рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе
Вчера, 16:44
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАОлег СоскинЛеонид КучмаЖитомирСкотт РиттерСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала