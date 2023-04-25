https://ria.ru/20230425/ukraina-1867726830.html
"Исчезнет областной центр". Зеленскому сообщили ужасающие новости о ВСУ
"Исчезнет областной центр". Зеленскому сообщили ужасающие новости о ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023
"Исчезнет областной центр". Зеленскому сообщили ужасающие новости о ВСУ
Продолжение конфликта на Украине приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих ВСУ и демографической катастрофе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:05
2023-04-25T20:05
2023-04-25T20:54
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
олег соскин
специальная военная операция на украине
леонид кучма
житомир
скотт риттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих ВСУ и демографической катастрофе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.В начале апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Киев пытается занизить свои потери, но в действительности они намного больше официально озвученных цифр.По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли в феврале сообщил о гибели 250 тысяч украинских военных.
https://ria.ru/20230425/vsu-1867650521.html
украина
житомир
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, олег соскин, леонид кучма, житомир, скотт риттер, сша, в мире
Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Олег Соскин, Специальная военная операция на Украине, Леонид Кучма, Житомир, Скотт Риттер, США, В мире
"Исчезнет областной центр". Зеленскому сообщили ужасающие новости о ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин: в ближайшие месяцы ВСУ потеряют сотни тысяч солдат