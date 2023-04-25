https://ria.ru/20230425/ukraina-1867726830.html

"Исчезнет областной центр". Зеленскому сообщили ужасающие новости о ВСУ

"Исчезнет областной центр". Зеленскому сообщили ужасающие новости о ВСУ - РИА Новости, 25.04.2023

"Исчезнет областной центр". Зеленскому сообщили ужасающие новости о ВСУ

Продолжение конфликта на Украине приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих ВСУ и демографической катастрофе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T20:05

2023-04-25T20:05

2023-04-25T20:54

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

олег соскин

специальная военная операция на украине

леонид кучма

житомир

скотт риттер

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих ВСУ и демографической катастрофе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.В начале апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Киев пытается занизить свои потери, но в действительности они намного больше официально озвученных цифр.По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли в феврале сообщил о гибели 250 тысяч украинских военных.

https://ria.ru/20230425/vsu-1867650521.html

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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, олег соскин, леонид кучма, житомир, скотт риттер, сша, в мире