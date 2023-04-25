https://ria.ru/20230425/ukraina-1867677355.html
В Мелитополе задержали двух братьев, передававших информацию Украине
В Мелитополе задержали двух братьев, передававших информацию Украине - РИА Новости, 25.04.2023
В Мелитополе задержали двух братьев, передававших информацию Украине
Сотрудники Росгвардии задержали в Мелитополе Запорожской области двух братьев, которые собирали данные, связанные с российскими военными, и передавали эту... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:32
2023-04-25T17:32
2023-04-25T17:32
специальная военная операция на украине
безопасность
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запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 апр - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали в Мелитополе Запорожской области двух братьев, которые собирали данные, связанные с российскими военными, и передавали эту информацию украинским войскам; задержанные рассказали, что за эту деятельность им обещали 10 тысяч гривен, но обманули. В видеозаписи, которая есть в распоряжении РИА Новости, Максим и Виталий Кутровские рассказали, что родились в Мелитополе, работали в автосервисе, зарабатывали около 25 тысяч рублей в месяц. "Мы были задержаны в Семеновке", - рассказал Максим Кутровский. "Был найден файл с именами людей, российских военных", - добавил его брат Виталий. По его словам, данные о военных они нашли в открытых источниках, собирали через чат-бот телеграм-канала, при этом зная, что канал связан с украинскими войсками. "Не знаю, по глупости", - сказал Виталий, отвечая на вопрос, зачем они это делали. По его словам, им обещали за это 10 тысяч гривен, но деньги они так и не получили. По его словам, такое сотрудничество продолжалось около месяца, за это время братья успели передать данные четверых военных. "Я прощу прощения у всех, кто был вовлечен. Я сожалею очень сильно", - сказал Виталий Кутровский. "Мне очень стыдно", - добавил его брат. В Росгвардии сообщили, что братья задержаны, на данный момент проводится проверка, по окончанию которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230419/svedeniya-1866423806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Мелитополе задержали двух братьев, передававших информацию Украине
Росгвардия задержала в Мелитополе двух братьев, передававших Украине информацию о военных
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 апр - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали в Мелитополе Запорожской области двух братьев, которые собирали данные, связанные с российскими военными, и передавали эту информацию украинским войскам; задержанные рассказали, что за эту деятельность им обещали 10 тысяч гривен, но обманули.
В видеозаписи, которая есть в распоряжении РИА Новости, Максим и Виталий Кутровские рассказали, что родились в Мелитополе, работали в автосервисе, зарабатывали около 25 тысяч рублей в месяц.
"Мы были задержаны в Семеновке", - рассказал Максим Кутровский. "Был найден файл с именами людей, российских военных", - добавил его брат Виталий. По его словам, данные о военных они нашли в открытых источниках, собирали через чат-бот телеграм-канала, при этом зная, что канал связан с украинскими войсками.
"Не знаю, по глупости", - сказал Виталий, отвечая на вопрос, зачем они это делали. По его словам, им обещали за это 10 тысяч гривен, но деньги они так и не получили. По его словам, такое сотрудничество продолжалось около месяца, за это время братья успели передать данные четверых военных. "Я прощу прощения у всех, кто был вовлечен. Я сожалею очень сильно", - сказал Виталий Кутровский. "Мне очень стыдно", - добавил его брат.
В Росгвардии
сообщили, что братья задержаны, на данный момент проводится проверка, по окончанию которой будет принято процессуальное решение.
Жителя Мелитополя задержали за передачу данных ВСУ, сообщил источник