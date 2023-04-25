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Запад не даст Киеву столько же помощи, как перед наступлением, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:58 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867502571.html
Запад не даст Киеву столько же помощи, как перед наступлением, пишут СМИ
Запад не даст Киеву столько же помощи, как перед наступлением, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2023
Запад не даст Киеву столько же помощи, как перед наступлением, пишут СМИ
Запад после ожидаемого наступления украинских войск вряд ли сможет предоставить Киеву столько же военной помощи из-за отсутствия запасов боеприпасов на складах, РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T09:58
2023-04-25T09:58
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
александр устинов
денис шмыгаль
владимир рогов
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Запад после ожидаемого наступления украинских войск вряд ли сможет предоставить Киеву столько же военной помощи из-за отсутствия запасов боеприпасов на складах, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов. "После завершения наступления маловероятно, что Запад сможет восстановить наращивание (военной помощи - ред.), которое он осуществил для предстоящего наступления Украины, потому что у западных союзников нет достаточного количества запасов..., а внутреннее производство не сможет заполнить пробел до следующего года", - приводит издание мнение экспертов. По мнению американских и европейских чиновников, предстоящее наступление может быть поставлено под угрозу из-за темпов, с которыми украинские военные выпускают артиллерийские снаряды, пытаясь удержать Артемовск. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия. МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
https://ria.ru/20230425/mask-1867480292.html
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киев, украина, россия, александр устинов, денис шмыгаль, владимир рогов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Александр Устинов, Денис Шмыгаль, Владимир Рогов, В мире
Запад не даст Киеву столько же помощи, как перед наступлением, пишут СМИ

NYT: Запад не сможет вновь дать Киеву столько же военной помощи, как перед наступлением

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Запад после ожидаемого наступления украинских войск вряд ли сможет предоставить Киеву столько же военной помощи из-за отсутствия запасов боеприпасов на складах, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов.
"После завершения наступления маловероятно, что Запад сможет восстановить наращивание (военной помощи - ред.), которое он осуществил для предстоящего наступления Украины, потому что у западных союзников нет достаточного количества запасов..., а внутреннее производство не сможет заполнить пробел до следующего года", - приводит издание мнение экспертов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Маск двумя словами отреагировал на статью об украинском наступлении
Вчера, 03:39
По мнению американских и европейских чиновников, предстоящее наступление может быть поставлено под угрозу из-за темпов, с которыми украинские военные выпускают артиллерийские снаряды, пытаясь удержать Артемовск.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.
МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей".
Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Пистолеты топливораздаточной колонки - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Канада закупит топливо для Украины в рамках нового пакета помощи
21 апреля, 12:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияАлександр УстиновДенис ШмыгальВладимир РоговВ мире
 
 
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