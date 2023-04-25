https://ria.ru/20230425/ukraina-1867497625.html

В США считают, что наступление не выведет Киев из тупика, сообщили СМИ

В США считают, что наступление не выведет Киев из тупика, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.04.2023

В США считают, что наступление не выведет Киев из тупика, сообщили СМИ

Чиновники в США считают, что украинское наступление вряд ли приведет к существенному сдвигу в конфликте в пользу Киева, пишет газета New York Times. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T09:27

2023-04-25T09:27

2023-04-25T09:27

специальная военная операция на украине

сша

киев

украина

денис шмыгаль

александр устинов

владимир рогов

нато

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Чиновники в США считают, что украинское наступление вряд ли приведет к существенному сдвигу в конфликте в пользу Киева, пишет газета New York Times. "Американские чиновники считают, что наступление маловероятно приведет к резкому изменению импульса в пользу Украины", - пишет издание. Как отмечает издание, украинские военные сталкиваются со многими проблемами, в частности из-за того, что интенсивные бои под Артемовском "истощили их запасы боеприпасов и привели к большим потерям в ряде опытных подразделений". В связи с этим наиболее вероятным исходом остается "тупиковая ситуация", добавляет New York Times. При этом, по данным издания, американские военные чиновники все же допускают, что украинские войска "снова смогут их удивить", так как они вооружены европейскими танками и американскими бронетранспортерами, а также имеют новые подразделения, которые были обучены и оснащены США и партнерами по НАТО. Помимо этого чиновники в США ожидают, что "украинские войска будут использовать обман и уловки, чтобы сбить русских с толку". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия. МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. По сообщению МИД, "за все эти годы "коллективный Запад", взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России, сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал, им безразлично, что цена такой политики – жизни тысяч ни в чем не повинных людей". Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ria.ru/20230425/mask-1867480292.html

https://ria.ru/20230424/nastuplenie-1867443782.html

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киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, киев, украина, денис шмыгаль, александр устинов, владимир рогов, нато, в мире