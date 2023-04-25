https://ria.ru/20230425/ucheba-1867679058.html

Украинцы прячутся от мобилизации в вузах, пишут СМИ

Украинцы прячутся от мобилизации в вузах, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2023

Украинцы прячутся от мобилизации в вузах, пишут СМИ

Украинцы, призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение, только в 2022 году количество... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:35

2023-04-25T17:35

2023-04-25T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинцы, призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение, только в 2022 году количество студентов-мужчин выросло на 82%, сообщает украинское издание "Наши Деньги". "По сравнению с прошлым годом количество новых студентов платной формы обучения выросло почти на 40%, а если выделить только мужчин – то на 82%. В некоторых университетах количество новых студентов-мужчин возросло в десять раз и больше", - сообщает издание. Отмечается, что из-за оттока населения с Украины должно было бы уменьшится и количество студентов. По данным издания, стало меньше студентов до 20 лет, традиционного возраста для поступления в университеты, вместо этого в разы возросло количество студентов в возрасте 30-50 лет. По сравнению с двумя предыдущими годами в украинских вузах стало в 15 раз больше студентов в возрасте 30-39 лет, а в категории старше 40 лет рост еще больше. Есть вузы, где рост количества студентов-мужчин впечатляет. К примеру, в Ивано-Франковском национальным техническом университете нефти и газа число таких студентов выросло на 406%, в Луцком национальном технический университете – на 442%, в Национальном лесотехническом университете Украины – на 606%, во Львовском национальном университете природопользования число студентов-мужчин увеличилось на 616%, а в Украинской академии книгопечатания – на 754%. "Рекордсменом среди крупных вузов является Черновицкий торгово-экономический институт, где студентов-мужчин первого года обучения стало больше в 12 раз", информирует издание. Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" статус студента гарантирует отсрочку от призыва в армию. Как отмечает издание, стоимость образования в год составляет в среднем порядка 20 тысяч гривен (544 долларов), что гораздо дешевле и безопаснее выезда за границу или нелегального пересечения госграницы. На Украине с 24 февраля прошлого года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864205981.html

https://ria.ru/20230407/vsu-1863901234.html

украина

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина