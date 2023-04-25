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Украинцы прячутся от мобилизации в вузах, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2023
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17:35 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/ucheba-1867679058.html
Украинцы прячутся от мобилизации в вузах, пишут СМИ
Украинцы прячутся от мобилизации в вузах, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2023
Украинцы прячутся от мобилизации в вузах, пишут СМИ
Украинцы, призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение, только в 2022 году количество... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:35
2023-04-25T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинцы, призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение, только в 2022 году количество студентов-мужчин выросло на 82%, сообщает украинское издание "Наши Деньги". "По сравнению с прошлым годом количество новых студентов платной формы обучения выросло почти на 40%, а если выделить только мужчин – то на 82%. В некоторых университетах количество новых студентов-мужчин возросло в десять раз и больше", - сообщает издание. Отмечается, что из-за оттока населения с Украины должно было бы уменьшится и количество студентов. По данным издания, стало меньше студентов до 20 лет, традиционного возраста для поступления в университеты, вместо этого в разы возросло количество студентов в возрасте 30-50 лет. По сравнению с двумя предыдущими годами в украинских вузах стало в 15 раз больше студентов в возрасте 30-39 лет, а в категории старше 40 лет рост еще больше. Есть вузы, где рост количества студентов-мужчин впечатляет. К примеру, в Ивано-Франковском национальным техническом университете нефти и газа число таких студентов выросло на 406%, в Луцком национальном технический университете – на 442%, в Национальном лесотехническом университете Украины – на 606%, во Львовском национальном университете природопользования число студентов-мужчин увеличилось на 616%, а в Украинской академии книгопечатания – на 754%. "Рекордсменом среди крупных вузов является Черновицкий торгово-экономический институт, где студентов-мужчин первого года обучения стало больше в 12 раз", информирует издание. Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" статус студента гарантирует отсрочку от призыва в армию. Как отмечает издание, стоимость образования в год составляет в среднем порядка 20 тысяч гривен (544 долларов), что гораздо дешевле и безопаснее выезда за границу или нелегального пересечения госграницы. На Украине с 24 февраля прошлого года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864205981.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Украинцы прячутся от мобилизации в вузах, пишут СМИ

"Наши деньги": украинцы, прячась от мобилизации, чаще идут в вузы на платное обучение

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинцы, призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение, только в 2022 году количество студентов-мужчин выросло на 82%, сообщает украинское издание "Наши Деньги".
"По сравнению с прошлым годом количество новых студентов платной формы обучения выросло почти на 40%, а если выделить только мужчин – то на 82%. В некоторых университетах количество новых студентов-мужчин возросло в десять раз и больше", - сообщает издание.
Отмечается, что из-за оттока населения с Украины должно было бы уменьшится и количество студентов. По данным издания, стало меньше студентов до 20 лет, традиционного возраста для поступления в университеты, вместо этого в разы возросло количество студентов в возрасте 30-50 лет. По сравнению с двумя предыдущими годами в украинских вузах стало в 15 раз больше студентов в возрасте 30-39 лет, а в категории старше 40 лет рост еще больше.
Есть вузы, где рост количества студентов-мужчин впечатляет. К примеру, в Ивано-Франковском национальным техническом университете нефти и газа число таких студентов выросло на 406%, в Луцком национальном технический университете – на 442%, в Национальном лесотехническом университете Украины – на 606%, во Львовском национальном университете природопользования число студентов-мужчин увеличилось на 616%, а в Украинской академии книгопечатания – на 754%. "Рекордсменом среди крупных вузов является Черновицкий торгово-экономический институт, где студентов-мужчин первого года обучения стало больше в 12 раз", информирует издание.
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Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" статус студента гарантирует отсрочку от призыва в армию. Как отмечает издание, стоимость образования в год составляет в среднем порядка 20 тысяч гривен (544 долларов), что гораздо дешевле и безопаснее выезда за границу или нелегального пересечения госграницы.
На Украине с 24 февраля прошлого года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
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