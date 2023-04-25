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Цивилев: кузбассовцы проявляют героизм и на передовой СВО, и в тылу - РИА Новости, 25.04.2023
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17:15 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/tsivilev-1867667816.html
Цивилев: кузбассовцы проявляют героизм и на передовой СВО, и в тылу
Цивилев: кузбассовцы проявляют героизм и на передовой СВО, и в тылу - РИА Новости, 25.04.2023
Цивилев: кузбассовцы проявляют героизм и на передовой СВО, и в тылу
Жители Кузбасса проявляют героизм и на передовой специальной военной операции, и в тылу, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:15
2023-04-25T17:15
кемерово
калтан
луганская народная республика
сергей цивилев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
воздушно-десантные войска россии
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Жители Кузбасса проявляют героизм и на передовой специальной военной операции, и в тылу, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Из Калтана в ЛНР отправили автопоезд с медикаментами, инструментами и одеждой для кузбасских бойцов. Всего жители города собрали более 2 тонн необходимых участникам СВО вещей. Доставкой и передачей груза занималась семья ветерана боевых действий Юрия Акбаралиева. А из Кемерово на передовую в ближайшее время отправится автомобиль УАЗ, который кузбасским бойцам 217-го полка 98-й гвардейской дивизии ВДВ безвозмездно передал житель областного центра Андрей Логанов. В машине будут доставлены маскировочные сети, продукты, белье, оборудование. "В сложные времена наш народ всегда объединялся и преодолевал любую напасть. Сейчас кузбассовцы проявляют себя как настоящие герои – и на передовой, и в тылу. Неравнодушные жители региона собрали очередной гуманитарный конвой для наших бойцов СВО. Землякам там очень важна поддержка, любая весточка из дома. Восхищен поступками жителей региона, которые передают на передовую личные автомобили, покупают оборудование, продукты и лекарства, после учебы и работы изготавливают нужные на фронте вещи. Вместе мы – сила, и обязательно победим нацизм", – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. Жители Калтана доставили в госпиталь Луганска постельное белье, подушки и одеяла, одежду, бинты, шприцы, антисептики, средства личной гигиены, лекарства. На передовую отправили дизельные генераторы, умывальники, газовые баллоны, строительные инструменты, окопные свечи, маскировочные сети, консервы, сладости, предметы первой необходимости. Приятным сюрпризом для солдат стали письма от воспитанников детских садов и младших школьников. Отмечается, что семья Акбаралиевых в луганском госпитале встретилась с ранеными бойцами и передала им от земляков подарки и пожелания скорейшего выздоровления. В городе уже начался сбор очередного гуманитарного груза в зону СВО. В Кемерово волонтеры для отправки на Донбасс подготовили продукты питания, одежду, нательное белье, маскировочные сети, бензопилы. Все это доставят на вездеходе УАЗ-2206. Сейчас специалисты "Кемеровской транспортной компании", где работает владелец машины, проводят ревизию ходовой части, двигателя, чтобы в мае автомобиль успешно доехал до места назначения и без проблем послужил нашим бойцам. Кемеровчанам предстоит преодолеть на УАЗе около 4 тысяч километров. На дорогу уйдет 5-7 дней. Также в зону СВО отправят маскировочные сети, которые изготавливают в Кемерово. Их плетут пенсионерки в ДК имени 50-летия Октября. Также эта работа ведется и на базе станции юных техников "Поиск", участвуют и ребята из школы №82. Учащиеся также делают окопные свечи, пишут письма участникам спецоперации.
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867518376.html
https://ria.ru/20230424/peskov-1867426372.html
кемерово
калтан
луганская народная республика
кемеровская область
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кемерово, калтан, луганская народная республика, сергей цивилев, ульяновский автомобильный завод (уаз), воздушно-десантные войска россии, кемеровская область
Кемерово, Калтан, Луганская Народная Республика, Сергей Цивилев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Воздушно-десантные войска России, Кемеровская область
Цивилев: кузбассовцы проявляют героизм и на передовой СВО, и в тылу

Губернатор Цивилев: кузбассовцы проявляют героизм и на передовой СВО, и в тылу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Жители Кузбасса проявляют героизм и на передовой специальной военной операции, и в тылу, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
Из Калтана в ЛНР отправили автопоезд с медикаментами, инструментами и одеждой для кузбасских бойцов. Всего жители города собрали более 2 тонн необходимых участникам СВО вещей. Доставкой и передачей груза занималась семья ветерана боевых действий Юрия Акбаралиева. А из Кемерово на передовую в ближайшее время отправится автомобиль УАЗ, который кузбасским бойцам 217-го полка 98-й гвардейской дивизии ВДВ безвозмездно передал житель областного центра Андрей Логанов. В машине будут доставлены маскировочные сети, продукты, белье, оборудование.
"В сложные времена наш народ всегда объединялся и преодолевал любую напасть. Сейчас кузбассовцы проявляют себя как настоящие герои – и на передовой, и в тылу. Неравнодушные жители региона собрали очередной гуманитарный конвой для наших бойцов СВО. Землякам там очень важна поддержка, любая весточка из дома. Восхищен поступками жителей региона, которые передают на передовую личные автомобили, покупают оборудование, продукты и лекарства, после учебы и работы изготавливают нужные на фронте вещи. Вместе мы – сила, и обязательно победим нацизм", – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.
Жители Калтана доставили в госпиталь Луганска постельное белье, подушки и одеяла, одежду, бинты, шприцы, антисептики, средства личной гигиены, лекарства. На передовую отправили дизельные генераторы, умывальники, газовые баллоны, строительные инструменты, окопные свечи, маскировочные сети, консервы, сладости, предметы первой необходимости. Приятным сюрпризом для солдат стали письма от воспитанников детских садов и младших школьников.
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Отмечается, что семья Акбаралиевых в луганском госпитале встретилась с ранеными бойцами и передала им от земляков подарки и пожелания скорейшего выздоровления. В городе уже начался сбор очередного гуманитарного груза в зону СВО.
В Кемерово волонтеры для отправки на Донбасс подготовили продукты питания, одежду, нательное белье, маскировочные сети, бензопилы. Все это доставят на вездеходе УАЗ-2206. Сейчас специалисты "Кемеровской транспортной компании", где работает владелец машины, проводят ревизию ходовой части, двигателя, чтобы в мае автомобиль успешно доехал до места назначения и без проблем послужил нашим бойцам. Кемеровчанам предстоит преодолеть на УАЗе около 4 тысяч километров. На дорогу уйдет 5-7 дней.
Также в зону СВО отправят маскировочные сети, которые изготавливают в Кемерово. Их плетут пенсионерки в ДК имени 50-летия Октября. Также эта работа ведется и на базе станции юных техников "Поиск", участвуют и ребята из школы №82. Учащиеся также делают окопные свечи, пишут письма участникам спецоперации.
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КемеровоКалтанЛуганская Народная РеспубликаСергей ЦивилевУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Воздушно-десантные войска РоссииКемеровская область
 
 
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