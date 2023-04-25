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Цивилев: парады в Кузбассе 9 мая пройдут только в Кемерове и Новокузнецке - РИА Новости, 25.04.2023
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13:32 25.04.2023 (обновлено: 16:49 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/tsivilev-1867580477.html
Цивилев: парады в Кузбассе 9 мая пройдут только в Кемерове и Новокузнецке
Цивилев: парады в Кузбассе 9 мая пройдут только в Кемерове и Новокузнецке - РИА Новости, 25.04.2023
Цивилев: парады в Кузбассе 9 мая пройдут только в Кемерове и Новокузнецке
Парады в День Победы в этом году пройдут только в Кемерово и Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:32
2023-04-25T16:49
кемерово
новокузнецк
сергей цивилев
кемеровская область
георгиевская ленточка (акция)
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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Парады в День Победы в этом году пройдут только в Кемерово и Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Мы будем проводить парад 9 мая только в двух городах, в столицах агломераций – Кемерове и Новокузнецке. При этом основная задача – обеспечить безопасность при их проведении. Будем поздравлять всех наших ветеранов, включая тружеников тыла, проведем и "Бессмертный полк" - в новом формате. День Победы сейчас обретает новое звучание, еще больше укрепляет связь поколений, дает возможность показать единство команды Кузбасса", – цитирует пресс-служба Цивилева. Отмечается, что в этом году акция "Бессмертный полк" в регионе пройдет в автоформате. На боковых и задних стеклах всех видов транспорта – общественного, принадлежащего предприятиям, личного – можно размещать портреты родных и близких – настоящих героев Великой Отечественной войны. Это и те, кто освобождал мир от фашизма на полях сражений, и те, кто ковал Победу в тылу. Губернатор Кузбасса призвал жителей региона начинать акцию "Бессмертный полк" уже с 1 мая. Также 9 мая в Кемерове и Новокузнецке будут даны праздничные салюты. Начнутся они в 22 часа по местному времени (18.00 мск).
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новокузнецк
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кемерово, новокузнецк, сергей цивилев, кемеровская область, георгиевская ленточка (акция)
Кемерово, Новокузнецк, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Георгиевская ленточка (акция)

Цивилев: парады в Кузбассе 9 мая пройдут только в Кемерове и Новокузнецке

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкВид на город Новокузнецк
Вид на город Новокузнецк - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Парады в День Победы в этом году пройдут только в Кемерово и Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Мы будем проводить парад 9 мая только в двух городах, в столицах агломераций – Кемерове и Новокузнецке. При этом основная задача – обеспечить безопасность при их проведении. Будем поздравлять всех наших ветеранов, включая тружеников тыла, проведем и "Бессмертный полк" - в новом формате. День Победы сейчас обретает новое звучание, еще больше укрепляет связь поколений, дает возможность показать единство команды Кузбасса", – цитирует пресс-служба Цивилева.
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Отмечается, что в этом году акция "Бессмертный полк" в регионе пройдет в автоформате. На боковых и задних стеклах всех видов транспорта – общественного, принадлежащего предприятиям, личного – можно размещать портреты родных и близких – настоящих героев Великой Отечественной войны. Это и те, кто освобождал мир от фашизма на полях сражений, и те, кто ковал Победу в тылу. Губернатор Кузбасса призвал жителей региона начинать акцию "Бессмертный полк" уже с 1 мая.
Также 9 мая в Кемерове и Новокузнецке будут даны праздничные салюты. Начнутся они в 22 часа по местному времени (18.00 мск).
 
КемеровоНовокузнецкСергей ЦивилевКемеровская областьГеоргиевская ленточка (акция)
 
 
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