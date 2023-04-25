https://ria.ru/20230425/tsivilev-1867580477.html

Цивилев: парады в Кузбассе 9 мая пройдут только в Кемерове и Новокузнецке

Цивилев: парады в Кузбассе 9 мая пройдут только в Кемерове и Новокузнецке - РИА Новости, 25.04.2023

Цивилев: парады в Кузбассе 9 мая пройдут только в Кемерове и Новокузнецке

Парады в День Победы в этом году пройдут только в Кемерово и Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:32

2023-04-25T13:32

2023-04-25T16:49

кемерово

новокузнецк

сергей цивилев

кемеровская область

георгиевская ленточка (акция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40795/05/407950582_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a92e65453e5027f3c32ab86b58634708.jpg

КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Парады в День Победы в этом году пройдут только в Кемерово и Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Мы будем проводить парад 9 мая только в двух городах, в столицах агломераций – Кемерове и Новокузнецке. При этом основная задача – обеспечить безопасность при их проведении. Будем поздравлять всех наших ветеранов, включая тружеников тыла, проведем и "Бессмертный полк" - в новом формате. День Победы сейчас обретает новое звучание, еще больше укрепляет связь поколений, дает возможность показать единство команды Кузбасса", – цитирует пресс-служба Цивилева. Отмечается, что в этом году акция "Бессмертный полк" в регионе пройдет в автоформате. На боковых и задних стеклах всех видов транспорта – общественного, принадлежащего предприятиям, личного – можно размещать портреты родных и близких – настоящих героев Великой Отечественной войны. Это и те, кто освобождал мир от фашизма на полях сражений, и те, кто ковал Победу в тылу. Губернатор Кузбасса призвал жителей региона начинать акцию "Бессмертный полк" уже с 1 мая. Также 9 мая в Кемерове и Новокузнецке будут даны праздничные салюты. Начнутся они в 22 часа по местному времени (18.00 мск).

https://ria.ru/20230425/ogon-1867565309.html

кемерово

новокузнецк

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемерово, новокузнецк, сергей цивилев, кемеровская область, георгиевская ленточка (акция)