https://ria.ru/20230425/tsivilev-1867580477.html
Цивилев: парады в Кузбассе 9 мая пройдут только в Кемерове и Новокузнецке
Цивилев: парады в Кузбассе 9 мая пройдут только в Кемерове и Новокузнецке - РИА Новости, 25.04.2023
Цивилев: парады в Кузбассе 9 мая пройдут только в Кемерове и Новокузнецке
Парады в День Победы в этом году пройдут только в Кемерово и Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:32
2023-04-25T13:32
2023-04-25T16:49
кемерово
новокузнецк
сергей цивилев
кемеровская область
георгиевская ленточка (акция)
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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Парады в День Победы в этом году пройдут только в Кемерово и Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Мы будем проводить парад 9 мая только в двух городах, в столицах агломераций – Кемерове и Новокузнецке. При этом основная задача – обеспечить безопасность при их проведении. Будем поздравлять всех наших ветеранов, включая тружеников тыла, проведем и "Бессмертный полк" - в новом формате. День Победы сейчас обретает новое звучание, еще больше укрепляет связь поколений, дает возможность показать единство команды Кузбасса", – цитирует пресс-служба Цивилева. Отмечается, что в этом году акция "Бессмертный полк" в регионе пройдет в автоформате. На боковых и задних стеклах всех видов транспорта – общественного, принадлежащего предприятиям, личного – можно размещать портреты родных и близких – настоящих героев Великой Отечественной войны. Это и те, кто освобождал мир от фашизма на полях сражений, и те, кто ковал Победу в тылу. Губернатор Кузбасса призвал жителей региона начинать акцию "Бессмертный полк" уже с 1 мая. Также 9 мая в Кемерове и Новокузнецке будут даны праздничные салюты. Начнутся они в 22 часа по местному времени (18.00 мск).
https://ria.ru/20230425/ogon-1867565309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемерово, новокузнецк, сергей цивилев, кемеровская область, георгиевская ленточка (акция)
Кемерово, Новокузнецк, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Георгиевская ленточка (акция)
КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Парады в День Победы в этом году пройдут только в Кемерово и Новокузнецке, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Мы будем проводить парад 9 мая только в двух городах, в столицах агломераций – Кемерове и Новокузнецке. При этом основная задача – обеспечить безопасность при их проведении. Будем поздравлять всех наших ветеранов, включая тружеников тыла, проведем и "Бессмертный полк" - в новом формате. День Победы сейчас обретает новое звучание, еще больше укрепляет связь поколений, дает возможность показать единство команды Кузбасса", – цитирует пресс-служба Цивилева
.
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Отмечается, что в этом году акция "Бессмертный полк" в регионе пройдет в автоформате. На боковых и задних стеклах всех видов транспорта – общественного, принадлежащего предприятиям, личного – можно размещать портреты родных и близких – настоящих героев Великой Отечественной войны. Это и те, кто освобождал мир от фашизма на полях сражений, и те, кто ковал Победу в тылу. Губернатор Кузбасса призвал жителей региона начинать акцию "Бессмертный полк" уже с 1 мая.
Также 9 мая в Кемерове и Новокузнецке будут даны праздничные салюты. Начнутся они в 22 часа по местному времени (18.00 мск).