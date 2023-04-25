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Орешкин назвал стратегическую цель России - РИА Новости, 25.04.2023
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11:54 25.04.2023 (обновлено: 12:06 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/tsel-1867542767.html
Орешкин назвал стратегическую цель России
Орешкин назвал стратегическую цель России - РИА Новости, 25.04.2023
Орешкин назвал стратегическую цель России
Стратегическая повестка России - построение страны с собственным "я" и новой экономической моделью, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:54
2023-04-25T12:06
россия
максим орешкин
экономика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Стратегическая повестка России - построение страны с собственным "я" и новой экономической моделью, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание. Первые"."Наша стратегическая повестка - это построение страны с собственным "я", обеспечение стратегического государственного суверенитета. Это ценностный суверенитет, который... будет создавать ту платформу, ту основу, на которой мы будем ощущать общность в нашей стране. Это новая модель экономического развития, это сохранение принципа справедливости и равных возможностей...", - сказал Орешкин.
https://ria.ru/20230424/es-1867397250.html
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россия, максим орешкин, экономика
Россия, Максим Орешкин, Экономика
Орешкин назвал стратегическую цель России

Орешкин назвал построение страны с новой экономической моделью стратегической целью России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Максим Орешкин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Стратегическая повестка России - построение страны с собственным "я" и новой экономической моделью, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание. Первые".
"Наша стратегическая повестка - это построение страны с собственным "я", обеспечение стратегического государственного суверенитета. Это ценностный суверенитет, который... будет создавать ту платформу, ту основу, на которой мы будем ощущать общность в нашей стране. Это новая модель экономического развития, это сохранение принципа справедливости и равных возможностей...", - сказал Орешкин.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
СМИ: Европа назначила четыре цели для удара по России
24 апреля, 16:47
 
РоссияМаксим ОрешкинЭкономика
 
 
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