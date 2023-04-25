https://ria.ru/20230425/tsel-1867542767.html

Орешкин назвал стратегическую цель России

Орешкин назвал стратегическую цель России - РИА Новости, 25.04.2023

Орешкин назвал стратегическую цель России

Стратегическая повестка России - построение страны с собственным "я" и новой экономической моделью, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:54

2023-04-25T11:54

2023-04-25T12:06

россия

максим орешкин

экономика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Стратегическая повестка России - построение страны с собственным "я" и новой экономической моделью, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание. Первые"."Наша стратегическая повестка - это построение страны с собственным "я", обеспечение стратегического государственного суверенитета. Это ценностный суверенитет, который... будет создавать ту платформу, ту основу, на которой мы будем ощущать общность в нашей стране. Это новая модель экономического развития, это сохранение принципа справедливости и равных возможностей...", - сказал Орешкин.

https://ria.ru/20230424/es-1867397250.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, максим орешкин, экономика