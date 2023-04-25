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ЕС выделил Украине полтора миллиарда евро - РИА Новости, 25.04.2023
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11:37 25.04.2023 (обновлено: 12:21 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/transh-1867538584.html
ЕС выделил Украине полтора миллиарда евро
ЕС выделил Украине полтора миллиарда евро - РИА Новости, 25.04.2023
ЕС выделил Украине полтора миллиарда евро
ЕС выделил Украине очередной транш помощи в размере полутора миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:37
2023-04-25T12:21
украина
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ЕС выделил Украине очередной транш помощи в размере полутора миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет и дальше финансировать Киев для его вооруженной борьбы с Россией.Транш предназначен "для экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности".В январе Еврокомиссия сообщала, что планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по полтора миллиарда евро из нового пакета макрофинансовой помощи на 18 миллиардов евро, рассчитанного на 2023 год.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают финансирование постсоветской республики и поставки ей вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230425/ssha-1867501506.html
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украина, евросоюз, в мире
Украина, Евросоюз, В мире
ЕС выделил Украине полтора миллиарда евро

ЕС выделил Украине транш на полтора миллиарда евро для экстренной поддержки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ЕС выделил Украине очередной транш помощи в размере полутора миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.
«

"Мы продолжим помогать Украине <...>, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важнейшие реформы", — написала она.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет и дальше финансировать Киев для его вооруженной борьбы с Россией.
Транш предназначен "для экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности".
В январе Еврокомиссия сообщала, что планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по полтора миллиарда евро из нового пакета макрофинансовой помощи на 18 миллиардов евро, рассчитанного на 2023 год.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают финансирование постсоветской республики и поставки ей вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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