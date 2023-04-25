https://ria.ru/20230425/transh-1867538584.html
ЕС выделил Украине полтора миллиарда евро
ЕС выделил Украине полтора миллиарда евро - РИА Новости, 25.04.2023
ЕС выделил Украине полтора миллиарда евро
ЕС выделил Украине очередной транш помощи в размере полутора миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:37
2023-04-25T11:37
2023-04-25T12:21
украина
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ЕС выделил Украине очередной транш помощи в размере полутора миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет и дальше финансировать Киев для его вооруженной борьбы с Россией.Транш предназначен "для экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности".В январе Еврокомиссия сообщала, что планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по полтора миллиарда евро из нового пакета макрофинансовой помощи на 18 миллиардов евро, рассчитанного на 2023 год.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают финансирование постсоветской республики и поставки ей вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230425/ssha-1867501506.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, в мире
Украина, Евросоюз, В мире
ЕС выделил Украине полтора миллиарда евро
ЕС выделил Украине транш на полтора миллиарда евро для экстренной поддержки
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
ЕС выделил Украине очередной транш помощи в размере полутора миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter
.
«
"Мы продолжим помогать Украине <...>, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важнейшие реформы", — написала она.
Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет и дальше финансировать Киев для его вооруженной борьбы с Россией.
Транш предназначен "для экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности".
В январе Еврокомиссия сообщала, что планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по полтора миллиарда евро из нового пакета макрофинансовой помощи на 18 миллиардов евро, рассчитанного на 2023 год.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию
на поле боя, и наращивают финансирование постсоветской республики и поставки ей вооружений и военной техники. В Москве
на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
"Полетят головы". СМИ раскрыли, что ждет США из-за Украины