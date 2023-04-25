https://ria.ru/20230425/transh-1867538584.html

ЕС выделил Украине полтора миллиарда евро

ЕС выделил Украине полтора миллиарда евро - РИА Новости, 25.04.2023

ЕС выделил Украине полтора миллиарда евро

ЕС выделил Украине очередной транш помощи в размере полутора миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:37

2023-04-25T11:37

2023-04-25T12:21

украина

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ЕС выделил Украине очередной транш помощи в размере полутора миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет и дальше финансировать Киев для его вооруженной борьбы с Россией.Транш предназначен "для экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности".В январе Еврокомиссия сообщала, что планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по полтора миллиарда евро из нового пакета макрофинансовой помощи на 18 миллиардов евро, рассчитанного на 2023 год.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают финансирование постсоветской республики и поставки ей вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь не сулит киевским властям ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230425/ssha-1867501506.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, евросоюз, в мире