https://ria.ru/20230425/tof-1867479770.html
Подлодка ТОФ атаковала в Японском море субмарину "противника"
Подлодка ТОФ атаковала в Японском море субмарину "противника" - РИА Новости, 25.04.2023
Подлодка ТОФ атаковала в Японском море субмарину "противника"
Подводная лодка проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота на учениях в Японском море атаковала субмарину "противника" практической учебной торпедой, сообщает... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T03:28
2023-04-25T03:28
2023-04-25T03:28
безопасность
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Подводная лодка проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота на учениях в Японском море атаковала субмарину "противника" практической учебной торпедой, сообщает ТОФ. Одна из подводных лодок заняла позицию в назначенном районе и обнаружила подлодку, обозначавшую субмарину "противника". После непродолжительного контакта экипаж атаковал подводную цель практической учебной торпедой. Далее подводная лодка отработала послезалповое маневрирование и скрытно покинула район. Субмарина, игравшая роль противника, провела маневр уклонения от торпеды. Действия пары подводных лодок в море обеспечивал корвет ТОФ "Громкий".
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безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России
Подлодка ТОФ атаковала в Японском море субмарину "противника"
Подводная лодка проекта "Варшавянка" ТОФ атаковала в Японском море субмарину "противника"
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Подводная лодка проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота на учениях в Японском море атаковала субмарину "противника" практической учебной торпедой, сообщает ТОФ.
«
"Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" Приморской флотилии разнородных сил ТОФ провели в Японском море тактическое противолодочное учение по поиску и уничтожению субмарины условного противника. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота", - говорится в сообщении.
Одна из подводных лодок заняла позицию в назначенном районе и обнаружила подлодку, обозначавшую субмарину "противника". После непродолжительного контакта экипаж атаковал подводную цель практической учебной торпедой. Далее подводная лодка отработала послезалповое маневрирование и скрытно покинула район.
Субмарина, игравшая роль противника, провела маневр уклонения от торпеды.
Действия пары подводных лодок в море обеспечивал корвет ТОФ "Громкий".
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" проведет противолодочное учение