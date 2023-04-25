https://ria.ru/20230425/tof-1867479770.html

Подлодка ТОФ атаковала в Японском море субмарину "противника"

Подлодка ТОФ атаковала в Японском море субмарину "противника" - РИА Новости, 25.04.2023

Подлодка ТОФ атаковала в Японском море субмарину "противника"

Подводная лодка проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота на учениях в Японском море атаковала субмарину "противника" практической учебной торпедой, сообщает... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T03:28

2023-04-25T03:28

2023-04-25T03:28

безопасность

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Подводная лодка проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота на учениях в Японском море атаковала субмарину "противника" практической учебной торпедой, сообщает ТОФ. Одна из подводных лодок заняла позицию в назначенном районе и обнаружила подлодку, обозначавшую субмарину "противника". После непродолжительного контакта экипаж атаковал подводную цель практической учебной торпедой. Далее подводная лодка отработала послезалповое маневрирование и скрытно покинула район. Субмарина, игравшая роль противника, провела маневр уклонения от торпеды. Действия пары подводных лодок в море обеспечивал корвет ТОФ "Громкий".

https://ria.ru/20230424/tof-1867249640.html

японское море

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безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии