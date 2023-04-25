https://ria.ru/20230425/tekhas-1867534581.html

Медведев поддержит Техас, если тот решит стать независимым от США

Медведев поддержит Техас, если тот решит стать независимым от США - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев поддержит Техас, если тот решит стать независимым от США

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что будет болеть за Техас в том случае, если территория решит стать независимой от США. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:27

2023-04-25T11:27

2023-04-25T11:27

в мире

техас

сша

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что будет болеть за Техас в том случае, если территория решит стать независимой от США. Выступая на просветительском марафоне "Знание", Медведев заявил, что борьба на истребление со стороны политических элит и экономических кланов в США может привести к обособлению различных штатов, которые и без того "бравируют" своей независимостью в самых чувствительных вопросах. "Вот уже на волю просится Калифорния и "Штат одинокой звезды" - Техас. Казалось бы, еще совсем недавно этот сценарий мог показаться абсурдным и странным. Но Техас уже начал готовиться к проведению референдума. В 2021 году республиканцы в штате Техас разработали закон о независимости Техаса и закон самого Техаса о референдуме. Юридическое обоснование тоже придумали – нарушение статьи первой Конституции Техаса. Появились и новые законопроекты в этом году. Так что все самое интересное там только начинается. Не знаю как вы, я буду болеть за Техас", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230310/mask-1856905415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, техас, сша, россия, дмитрий медведев