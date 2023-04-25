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Медведев поддержит Техас, если тот решит стать независимым от США - РИА Новости, 25.04.2023
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11:27 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/tekhas-1867534581.html
Медведев поддержит Техас, если тот решит стать независимым от США
Медведев поддержит Техас, если тот решит стать независимым от США - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев поддержит Техас, если тот решит стать независимым от США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что будет болеть за Техас в том случае, если территория решит стать независимой от США. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:27
2023-04-25T11:27
в мире
техас
сша
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что будет болеть за Техас в том случае, если территория решит стать независимой от США. Выступая на просветительском марафоне "Знание", Медведев заявил, что борьба на истребление со стороны политических элит и экономических кланов в США может привести к обособлению различных штатов, которые и без того "бравируют" своей независимостью в самых чувствительных вопросах. "Вот уже на волю просится Калифорния и "Штат одинокой звезды" - Техас. Казалось бы, еще совсем недавно этот сценарий мог показаться абсурдным и странным. Но Техас уже начал готовиться к проведению референдума. В 2021 году республиканцы в штате Техас разработали закон о независимости Техаса и закон самого Техаса о референдуме. Юридическое обоснование тоже придумали – нарушение статьи первой Конституции Техаса. Появились и новые законопроекты в этом году. Так что все самое интересное там только начинается. Не знаю как вы, я буду болеть за Техас", - сказал Медведев.
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в мире, техас, сша, россия, дмитрий медведев
В мире, Техас, США, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев поддержит Техас, если тот решит стать независимым от США

Медведев признался, что будет болеть за Техас, если тот решит стать независимым от США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает в режиме видеоконференции на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает в режиме видеоконференции на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает в режиме видеоконференции на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что будет болеть за Техас в том случае, если территория решит стать независимой от США.
Выступая на просветительском марафоне "Знание", Медведев заявил, что борьба на истребление со стороны политических элит и экономических кланов в США может привести к обособлению различных штатов, которые и без того "бравируют" своей независимостью в самых чувствительных вопросах.
"Вот уже на волю просится Калифорния и "Штат одинокой звезды" - Техас. Казалось бы, еще совсем недавно этот сценарий мог показаться абсурдным и странным. Но Техас уже начал готовиться к проведению референдума. В 2021 году республиканцы в штате Техас разработали закон о независимости Техаса и закон самого Техаса о референдуме. Юридическое обоснование тоже придумали – нарушение статьи первой Конституции Техаса. Появились и новые законопроекты в этом году. Так что все самое интересное там только начинается. Не знаю как вы, я буду болеть за Техас", - сказал Медведев.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
СМИ: Илон Маск планирует построить в Техасе город-утопию
10 марта, 06:34
 
В миреТехасСШАРоссияДмитрий Медведев
 
 
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