https://ria.ru/20230425/tatarskiy-1867518389.html

Вдова военкора Владлена Татарского хочет основать фонд его имени

Вдова военкора Владлена Татарского хочет основать фонд его имени - РИА Новости, 25.04.2023

Вдова военкора Владлена Татарского хочет основать фонд его имени

Вдова военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Валерия хочет основать фонд имени своего погибшего мужа, а также выразила надежду на появление РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:53

2023-04-25T10:53

2023-04-25T10:53

общество

россия

санкт-петербург

украина

валерия (алла перфилова)

владлен татарский

юрий денисов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вдова военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Валерия хочет основать фонд имени своего погибшего мужа, а также выразила надежду на появление в РФ Дня военкора, предложив в качестве даты день рождения Татарского, 25 апреля, написала она в его Telegram-канале. "Друзья, соратники и коллеги Максима! Обращаюсь к вам. Я благодарна за ваш труд. Труд вместе с Максимом, ваш вклад и помощь в общее дело, важное дело, для всех нас и нашей страны... Я хочу, чтобы дело Максима продолжалось. Мы должны спасать наших людей, менять культурную среду и зажигать сердца граждан нашей родины. Поэтому сегодня, в День рождения Максима, я решила сделать ему подарок: основать фонд имени Владлена Татарского", - написала она. По ее словам, главным делом фонда должна стать премия в области военной публицистики и литературы, так как вопросы жизни, смерти, человечности, предназначения, смирения, веры, духовного пути – "это то, что Максима по-настоящему интересовало, об этом он и писал в книгах, постах и статьях". Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Экстремистская организация, запрещенная в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230413/portret-1865094341.html

https://ria.ru/20230404/bilbordy-1862972105.html

россия

санкт-петербург

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, санкт-петербург, украина, валерия (алла перфилова), владлен татарский, юрий денисов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фонд борьбы с коррупцией