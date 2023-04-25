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Вдова военкора Владлена Татарского хочет основать фонд его имени - РИА Новости, 25.04.2023
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10:53 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/tatarskiy-1867518389.html
Вдова военкора Владлена Татарского хочет основать фонд его имени
Вдова военкора Владлена Татарского хочет основать фонд его имени - РИА Новости, 25.04.2023
Вдова военкора Владлена Татарского хочет основать фонд его имени
Вдова военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Валерия хочет основать фонд имени своего погибшего мужа, а также выразила надежду на появление РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:53
2023-04-25T10:53
общество
россия
санкт-петербург
украина
валерия (алла перфилова)
владлен татарский
юрий денисов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вдова военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Валерия хочет основать фонд имени своего погибшего мужа, а также выразила надежду на появление в РФ Дня военкора, предложив в качестве даты день рождения Татарского, 25 апреля, написала она в его Telegram-канале. "Друзья, соратники и коллеги Максима! Обращаюсь к вам. Я благодарна за ваш труд. Труд вместе с Максимом, ваш вклад и помощь в общее дело, важное дело, для всех нас и нашей страны... Я хочу, чтобы дело Максима продолжалось. Мы должны спасать наших людей, менять культурную среду и зажигать сердца граждан нашей родины. Поэтому сегодня, в День рождения Максима, я решила сделать ему подарок: основать фонд имени Владлена Татарского", - написала она. По ее словам, главным делом фонда должна стать премия в области военной публицистики и литературы, так как вопросы жизни, смерти, человечности, предназначения, смирения, веры, духовного пути – "это то, что Максима по-настоящему интересовало, об этом он и писал в книгах, постах и статьях". Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Экстремистская организация, запрещенная в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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общество, россия, санкт-петербург, украина, валерия (алла перфилова), владлен татарский, юрий денисов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фонд борьбы с коррупцией
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Валерия (Алла Перфилова), Владлен Татарский, Юрий Денисов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Фонд борьбы с коррупцией
Вдова военкора Владлена Татарского хочет основать фонд его имени

Вдова военкора Владлена Татарского хочет основать фонд его имени и праздник День военкора

© Фото : Владлен Татарский/ВКонтактеВладлен Татарский
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : Владлен Татарский/ВКонтакте
Владлен Татарский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вдова военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) Валерия хочет основать фонд имени своего погибшего мужа, а также выразила надежду на появление в РФ Дня военкора, предложив в качестве даты день рождения Татарского, 25 апреля, написала она в его Telegram-канале.
"Друзья, соратники и коллеги Максима! Обращаюсь к вам. Я благодарна за ваш труд. Труд вместе с Максимом, ваш вклад и помощь в общее дело, важное дело, для всех нас и нашей страны... Я хочу, чтобы дело Максима продолжалось. Мы должны спасать наших людей, менять культурную среду и зажигать сердца граждан нашей родины. Поэтому сегодня, в День рождения Максима, я решила сделать ему подарок: основать фонд имени Владлена Татарского", - написала она.
Цветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского) - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
На доме в центре Нижнего Новгорода нарисовали портрет Владлена Татарского
13 апреля, 16:10
По ее словам, главным делом фонда должна стать премия в области военной публицистики и литературы, так как вопросы жизни, смерти, человечности, предназначения, смирения, веры, духовного пути – "это то, что Максима по-настоящему интересовало, об этом он и писал в книгах, постах и статьях".
«
"Еще Максим был бы рад, если б в стране появился национальный день военкора. А я буду рада, если он будет отмечаться в его День рождения 25 апреля. Знаю, что среди друзей Максима есть и те, кто мог бы помочь и в этом вопросе", - добавила она.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.
Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** и Ивана Жданова** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Билборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В Донецке появились билборды в память о Владлене Татарском
4 апреля, 16:51
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургУкраинаВалерия (Алла Перфилова)Владлен ТатарскийЮрий ДенисовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Фонд борьбы с коррупцией
 
 
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