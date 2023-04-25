https://ria.ru/20230425/svo-1867601906.html
Патрушев рассказал, как опыт СВО применяют для поддержания боеготовности ВС
Патрушев рассказал, как опыт СВО применяют для поддержания боеготовности ВС - РИА Новости, 25.04.2023
Патрушев рассказал, как опыт СВО применяют для поддержания боеготовности ВС
Опыт спецоперации лег в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений российской армии и других силовых структур,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:23
2023-04-25T14:23
2023-04-25T14:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Опыт спецоперации лег в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений российской армии и других силовых структур, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В рамках решения практических задач опыт специальной военной операции был положен в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений Вооруженных сил Российской Федерации, других силовых структур и органов", - сказал Патрушев на заседании научного совета при Совбезе РФ.Говоря об итогах работы совета за 2022 год, он отметил, что в части оборонно-промышленной тематики был сделан акцент на военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами в области разработки высокотехнологичной продукции военного назначения.В научном плане проработаны и предложены к реализации практические вопросы выявления и прогнозирования террористических угроз, борьбы с незаконной миграцией, сковыванию и пресечению антироссийской пропаганды и нагнетания русофобских настроений в медиапространстве, добавил секретарь Совбеза.Также, по его словам, "были представлены научно обоснованные подходы к основам структурной модернизации российской экономики в условиях нарастающих глобальных экономических угроз". "Совершенствовались методы и средства обеспечения информационной безопасности, защиты информации", - пояснил Патрушев.
https://ria.ru/20230413/rossiya-1865044581.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Николай Патрушев
Патрушев рассказал, как опыт СВО применяют для поддержания боеготовности ВС
Патрушев: СВО помогла в разработке методологических подходов к поддержанию готовности ВС
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Опыт спецоперации лег в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений российской армии и других силовых структур, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В рамках решения практических задач опыт специальной военной операции был положен в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений Вооруженных сил Российской Федерации, других силовых структур и органов", - сказал Патрушев на заседании научного совета при Совбезе РФ.
Говоря об итогах работы совета за 2022 год, он отметил, что в части оборонно-промышленной тематики был сделан акцент на военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами в области разработки высокотехнологичной продукции военного назначения.
В научном плане проработаны и предложены к реализации практические вопросы выявления и прогнозирования террористических угроз, борьбы с незаконной миграцией, сковыванию и пресечению антироссийской пропаганды и нагнетания русофобских настроений в медиапространстве, добавил секретарь Совбеза.
Также, по его словам, "были представлены научно обоснованные подходы к основам структурной модернизации российской экономики в условиях нарастающих глобальных экономических угроз". "Совершенствовались методы и средства обеспечения информационной безопасности, защиты информации", - пояснил Патрушев.
Только победа России вернет стабильность в Европу, заявил Патрушев