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Патрушев рассказал, как опыт СВО применяют для поддержания боеготовности ВС - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 25.04.2023 (обновлено: 14:34 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/svo-1867601906.html
Патрушев рассказал, как опыт СВО применяют для поддержания боеготовности ВС
Патрушев рассказал, как опыт СВО применяют для поддержания боеготовности ВС - РИА Новости, 25.04.2023
Патрушев рассказал, как опыт СВО применяют для поддержания боеготовности ВС
Опыт спецоперации лег в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений российской армии и других силовых структур,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:23
2023-04-25T14:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Опыт спецоперации лег в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений российской армии и других силовых структур, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В рамках решения практических задач опыт специальной военной операции был положен в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений Вооруженных сил Российской Федерации, других силовых структур и органов", - сказал Патрушев на заседании научного совета при Совбезе РФ.Говоря об итогах работы совета за 2022 год, он отметил, что в части оборонно-промышленной тематики был сделан акцент на военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами в области разработки высокотехнологичной продукции военного назначения.В научном плане проработаны и предложены к реализации практические вопросы выявления и прогнозирования террористических угроз, борьбы с незаконной миграцией, сковыванию и пресечению антироссийской пропаганды и нагнетания русофобских настроений в медиапространстве, добавил секретарь Совбеза.Также, по его словам, "были представлены научно обоснованные подходы к основам структурной модернизации российской экономики в условиях нарастающих глобальных экономических угроз". "Совершенствовались методы и средства обеспечения информационной безопасности, защиты информации", - пояснил Патрушев.
https://ria.ru/20230413/rossiya-1865044581.html
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безопасность, россия, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Николай Патрушев
Патрушев рассказал, как опыт СВО применяют для поддержания боеготовности ВС

Патрушев: СВО помогла в разработке методологических подходов к поддержанию готовности ВС

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Опыт спецоперации лег в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений российской армии и других силовых структур, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В рамках решения практических задач опыт специальной военной операции был положен в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений Вооруженных сил Российской Федерации, других силовых структур и органов", - сказал Патрушев на заседании научного совета при Совбезе РФ.
Говоря об итогах работы совета за 2022 год, он отметил, что в части оборонно-промышленной тематики был сделан акцент на военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами в области разработки высокотехнологичной продукции военного назначения.
В научном плане проработаны и предложены к реализации практические вопросы выявления и прогнозирования террористических угроз, борьбы с незаконной миграцией, сковыванию и пресечению антироссийской пропаганды и нагнетания русофобских настроений в медиапространстве, добавил секретарь Совбеза.
Также, по его словам, "были представлены научно обоснованные подходы к основам структурной модернизации российской экономики в условиях нарастающих глобальных экономических угроз". "Совершенствовались методы и средства обеспечения информационной безопасности, защиты информации", - пояснил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияНиколай Патрушев
 
 
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