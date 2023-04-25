https://ria.ru/20230425/svo-1867482716.html

На Купянском направлении уничтожили девять укрытий ВСУ и опорный пункт

На Купянском направлении уничтожили девять укрытий ВСУ и опорный пункт - РИА Новости, 25.04.2023

На Купянском направлении уничтожили девять укрытий ВСУ и опорный пункт

Российские войска на Купянском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ и девять укрытий личного состава, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T05:07

2023-04-25T05:07

2023-04-25T09:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ и девять укрытий личного состава, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин. "В ходе боевых действий на Купянском направлении армейской авиацией группировки войск "Запад" за сутки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Меловое и девять укрытий личного состава в районе сел Першотравневое, Берестовое и Ивановка", — сказал собеседник агентства. Помимо этого, российским подразделениям удалось вскрыть и уничтожить две разведывательно-диверсионные группы противника в районе населенных пунктов Тимковка и Новоселовское. Также сорваны три попытки смены подразделений ВСУ в районе сел Двуречное и Кисловка. В районе Нескучного и Урочища Маньковка из артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" под командованием сержанта Андрея Прокопова уничтожены грузовой автомобиль и два пикапа с личным составом противника.

https://ria.ru/20230424/iskander-1867332252.html

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