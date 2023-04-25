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На Купянском направлении уничтожили девять укрытий ВСУ и опорный пункт - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 25.04.2023 (обновлено: 09:21 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/svo-1867482716.html
На Купянском направлении уничтожили девять укрытий ВСУ и опорный пункт
На Купянском направлении уничтожили девять укрытий ВСУ и опорный пункт - РИА Новости, 25.04.2023
На Купянском направлении уничтожили девять укрытий ВСУ и опорный пункт
Российские войска на Купянском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ и девять укрытий личного состава, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T05:07
2023-04-25T09:21
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ и девять укрытий личного состава, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин. "В ходе боевых действий на Купянском направлении армейской авиацией группировки войск "Запад" за сутки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Меловое и девять укрытий личного состава в районе сел Першотравневое, Берестовое и Ивановка", — сказал собеседник агентства. Помимо этого, российским подразделениям удалось вскрыть и уничтожить две разведывательно-диверсионные группы противника в районе населенных пунктов Тимковка и Новоселовское. Также сорваны три попытки смены подразделений ВСУ в районе сел Двуречное и Кисловка. В районе Нескучного и Урочища Маньковка из артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" под командованием сержанта Андрея Прокопова уничтожены грузовой автомобиль и два пикапа с личным составом противника.
https://ria.ru/20230424/iskander-1867332252.html
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Специальная военная операция на Украине
На Купянском направлении уничтожили девять укрытий ВСУ и опорный пункт

Российские военные на Купянском направлении уничтожили девять укрытий ВСУ и опорный пункт

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские войска на Купянском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ и девять укрытий личного состава, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении армейской авиацией группировки войск "Запад" за сутки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Меловое и девять укрытий личного состава в районе сел Першотравневое, Берестовое и Ивановка", — сказал собеседник агентства.
Помимо этого, российским подразделениям удалось вскрыть и уничтожить две разведывательно-диверсионные группы противника в районе населенных пунктов Тимковка и Новоселовское.
Также сорваны три попытки смены подразделений ВСУ в районе сел Двуречное и Кисловка. В районе Нескучного и Урочища Маньковка из артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" под командованием сержанта Андрея Прокопова уничтожены грузовой автомобиль и два пикапа с личным составом противника.
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