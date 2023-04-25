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Представитель ВОЗ рассказал о захваченной в Судане лаборатории - РИА Новости, 25.04.2023
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14:35 25.04.2023 (обновлено: 14:45 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/sudan-1867605616.html
Представитель ВОЗ рассказал о захваченной в Судане лаборатории
Представитель ВОЗ рассказал о захваченной в Судане лаборатории - РИА Новости, 25.04.2023
Представитель ВОЗ рассказал о захваченной в Судане лаборатории
Биологическая лаборатория, превращенная в военную базу в Судане, содержит образцы полиомиелита, холеры и кори, заявил представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:35
2023-04-25T14:45
в мире
судан
воз
столкновения в хартуме
женева (город)
оон
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ЖЕНЕВА, 25 апр – РИА Новости. Биологическая лаборатория, превращенная в военную базу в Судане, содержит образцы полиомиелита, холеры и кори, заявил представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид на еженедельном брифинге ООН в Женеве.Согласно информации, полученной ВОЗ от директора биологической лаборатории в Судане, одна из сторон конфликта превратила лабораторию в военную базу."Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, у нас в лаборатории есть образцы кори, и у нас в лаборатории есть образцы холеры, так что существует огромный биологический риск", - сказал он.В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане ранее во вторник заявил на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 человек.
https://ria.ru/20230425/sudan-1867545042.html
https://ria.ru/20230425/sudan-1867538942.html
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в мире, судан, воз, столкновения в хартуме, женева (город), оон
В мире, Судан, ВОЗ, Столкновения в Хартуме, Женева (город), ООН
Представитель ВОЗ рассказал о захваченной в Судане лаборатории

Представитель ВОЗ: в захваченной в Судане лаборатории хранились образцы возбудителей кори

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 25 апр – РИА Новости. Биологическая лаборатория, превращенная в военную базу в Судане, содержит образцы полиомиелита, холеры и кори, заявил представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид на еженедельном брифинге ООН в Женеве.
Согласно информации, полученной ВОЗ от директора биологической лаборатории в Судане, одна из сторон конфликта превратила лабораторию в военную базу.
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"Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, у нас в лаборатории есть образцы кори, и у нас в лаборатории есть образцы холеры, так что существует огромный биологический риск", - сказал он.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане ранее во вторник заявил на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 человек.
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В миреСуданВОЗСтолкновения в ХартумеЖенева (город)ООН
 
 
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