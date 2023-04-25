https://ria.ru/20230425/sudan-1867605616.html

Представитель ВОЗ рассказал о захваченной в Судане лаборатории

Представитель ВОЗ рассказал о захваченной в Судане лаборатории - РИА Новости, 25.04.2023

Представитель ВОЗ рассказал о захваченной в Судане лаборатории

Биологическая лаборатория, превращенная в военную базу в Судане, содержит образцы полиомиелита, холеры и кори, заявил представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:35

2023-04-25T14:35

2023-04-25T14:45

в мире

судан

воз

столкновения в хартуме

женева (город)

оон

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ЖЕНЕВА, 25 апр – РИА Новости. Биологическая лаборатория, превращенная в военную базу в Судане, содержит образцы полиомиелита, холеры и кори, заявил представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид на еженедельном брифинге ООН в Женеве.Согласно информации, полученной ВОЗ от директора биологической лаборатории в Судане, одна из сторон конфликта превратила лабораторию в военную базу."Это чрезвычайно опасно, потому что у нас в лаборатории есть образцы полиомиелита, у нас в лаборатории есть образцы кори, и у нас в лаборатории есть образцы холеры, так что существует огромный биологический риск", - сказал он.В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане ранее во вторник заявил на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 человек.

https://ria.ru/20230425/sudan-1867545042.html

https://ria.ru/20230425/sudan-1867538942.html

судан

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, воз, столкновения в хартуме, женева (город), оон