https://ria.ru/20230425/sudan-1867555740.html

В результате боевых действий в Судане погибли 459 человек, заявила ВОЗ

В результате боевых действий в Судане погибли 459 человек, заявила ВОЗ - РИА Новости, 25.04.2023

В результате боевых действий в Судане погибли 459 человек, заявила ВОЗ

В ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) 459 человек погибли и 4 072 получили ранения, заявил представитель ВОЗ РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:44

2023-04-25T12:44

2023-04-25T12:44

в мире

судан

столкновения в хартуме

воз

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ЖЕНЕВА, 25 апр – РИА Новости. В ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) 459 человек погибли и 4 072 получили ранения, заявил представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид на еженедельном брифинге ООН в Женеве. "По состоянию на 24 апреля 2023 года число жертв в Судане составило 459 погибших и 4072 раненых, но реальные цифры, несомненно, выше", - сказал он. Представитель ВОЗ подтвердил 14 нападений на медицинские учреждения с начала конфликта, в результате которых 8 человек погибли и 2 получили ранения. "Нападения на медицинские учреждения и медицинский персонал заслуживают осуждения и должны быть прекращены", - добавил Абид. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявили о готовности держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в минувшую пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получил ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867554791.html

https://ria.ru/20230425/sbr-1867528950.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, судан, столкновения в хартуме, воз