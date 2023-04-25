https://ria.ru/20230425/sudan-1867538942.html
Франция эвакуировала более 500 человек из Судана
Франция эвакуировала более 500 человек из Судана - РИА Новости, 25.04.2023
Франция эвакуировала более 500 человек из Судана
Франция эвакуировала более 500 человек из Судана, из них 209 французов, сообщил во вторник президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:41
2023-04-25T11:41
2023-04-25T11:41
в мире
судан
франция
хартум (город)
эммануэль макрон
маргарет харрис
оон
столкновения в хартуме
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Франция эвакуировала более 500 человек из Судана, из них 209 французов, сообщил во вторник президент страны Эммануэль Макрон. "Франция эвакуировала из Судана 538 человек, из них 209 - французы", - передало агентство Франс Пресс слова президента, сказанные на полях совета безопасности в Елисейском дворце. Макрон также сообщил, что жизни французского военного, получившего ранения в ходе операции по эвакуации граждан, "более ничто не угрожает". Накануне французское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Франция закрыла посольство страны в Судане до нового распоряжения, оно более не служит точкой сбора для граждан, желающих покинуть Хартум. Посольство продолжит свою деятельность из Парижа. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230425/sudan-1867515373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, франция, хартум (город), эммануэль макрон, маргарет харрис, оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Франция, Хартум (город), Эммануэль Макрон, Маргарет Харрис, ООН, Столкновения в Хартуме
Франция эвакуировала более 500 человек из Судана
Франция эвакуировала более 500 человек из Судана, из них 209 французов