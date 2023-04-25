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МИД Нидерландов сообщил об эвакуации еще 43 голландцев из Судана - РИА Новости, 25.04.2023
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10:47 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/sudan-1867515373.html
МИД Нидерландов сообщил об эвакуации еще 43 голландцев из Судана
МИД Нидерландов сообщил об эвакуации еще 43 голландцев из Судана - РИА Новости, 25.04.2023
МИД Нидерландов сообщил об эвакуации еще 43 голландцев из Судана
Ещё 43 гражданина Нидерландов были вывезены из Судана этой ночью немецкими рейсами, сообщил во вторник МИД королевства. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:47
2023-04-25T10:47
в мире
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Ещё 43 гражданина Нидерландов были вывезены из Судана этой ночью немецкими рейсами, сообщил во вторник МИД королевства. "Ночью 43 гражданина Нидерландов, которые смогли вылететь из Судана немецкими рейсами, прибыли в Берлин", - говорится в сообщении голландского МИД в Twitter. Ранее из Судана были эвакуированы 60 граждан Нидерландов. Всего около 150 голландцев, находящихся в Судане, заявили о желании покинуть страну. Нидерланды вместе с другими странами участвуют в операции по эвакуации: страна направила несколько военных самолётов в Иорданию, чтобы потом на них можно было бы эвакуировать людей из Судана. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявляли о готовности держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230425/sudan-1867507499.html
https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867499016.html
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в мире, судан, нидерланды, иордания, маргарет харрис, оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Нидерланды, Иордания, Маргарет Харрис, ООН, Столкновения в Хартуме
МИД Нидерландов сообщил об эвакуации еще 43 голландцев из Судана

Немецкие рейсы вывезли из Судана еще 43 гражданина Нидерландов

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Ещё 43 гражданина Нидерландов были вывезены из Судана этой ночью немецкими рейсами, сообщил во вторник МИД королевства.
"Ночью 43 гражданина Нидерландов, которые смогли вылететь из Судана немецкими рейсами, прибыли в Берлин", - говорится в сообщении голландского МИД в Twitter.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Киев заявил об эвакуации из Судана 87 украинцев
Вчера, 10:24
Ранее из Судана были эвакуированы 60 граждан Нидерландов. Всего около 150 голландцев, находящихся в Судане, заявили о желании покинуть страну.
Нидерланды вместе с другими странами участвуют в операции по эвакуации: страна направила несколько военных самолётов в Иорданию, чтобы потом на них можно было бы эвакуировать людей из Судана.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявляли о готовности держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Британия готовит эвакуацию граждан из Судана
Вчера, 09:37
 
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