https://ria.ru/20230425/sudan-1867515373.html

МИД Нидерландов сообщил об эвакуации еще 43 голландцев из Судана

МИД Нидерландов сообщил об эвакуации еще 43 голландцев из Судана - РИА Новости, 25.04.2023

МИД Нидерландов сообщил об эвакуации еще 43 голландцев из Судана

Ещё 43 гражданина Нидерландов были вывезены из Судана этой ночью немецкими рейсами, сообщил во вторник МИД королевства. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:47

2023-04-25T10:47

2023-04-25T10:47

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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Ещё 43 гражданина Нидерландов были вывезены из Судана этой ночью немецкими рейсами, сообщил во вторник МИД королевства. "Ночью 43 гражданина Нидерландов, которые смогли вылететь из Судана немецкими рейсами, прибыли в Берлин", - говорится в сообщении голландского МИД в Twitter. Ранее из Судана были эвакуированы 60 граждан Нидерландов. Всего около 150 голландцев, находящихся в Судане, заявили о желании покинуть страну. Нидерланды вместе с другими странами участвуют в операции по эвакуации: страна направила несколько военных самолётов в Иорданию, чтобы потом на них можно было бы эвакуировать людей из Судана. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны заявляли о готовности держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3 551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230425/sudan-1867507499.html

https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867499016.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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